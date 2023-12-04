Каррагер раскритиковал Рэшфорда за игру против "Ньюкасла"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер обрушился с критикой на нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Рэшфорд совершенно провалил матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в минувшую субботу, не сумев предотвратить поражение "красных дьяволов" со счетом 1:0.



Маркус выглядел незаинтересованным, и Каррагер считает, что такой игре в исполнении воспитанника МЮ нет оправданий.



"Я видел игру Маркуса Рэшфорда вчера вечером, и это было неприемлемо по нескольким причинам".



"Этот парень не играл посреди недели (против "Галатасарая" в Лиге Чемпионов из-за дисквалификации). Непросто играть в Европе среду и затем в субботу (в Премьер-Лиге), но он никуда не ездил".



"Я сам был местным игроком (для "Ливерпуля"), и быть местным игроком непросто, особенно когда дела твоей команды не идут хорошо".



"Обычно у Гари (Невилла), Пола Скоулза, Райана Гиггза все было хорошо. Но для Маркуса Рэшфорда и для меня со Стивеном Джеррардом в "Ливерпуле", когда дела не идут хорошо, исправить это — твоя работа. Ты должен тащить за собой других людей".



"Потому что сейчас я смотрю на Маркуса Рэшфорда, и он напоминает мне Мартиаля. Это худшая вещь, которую, наверное, можно сказать про него. Иностранный игрок, который выходит и не справляется со своей работой, которому все равно. Это факты про Мартиаля".



"Сейчас Маркус Рэшфорд выглядит как Антони Мартиаль, хотя твоя работа как местного игрока — вести других за собой".



"Если тебе не хватает уверенности в себе, если ты не забиваешь и не ассистируешь, то не проблема. Ты все равно не можешь перестать бегать ради этой эмблемы, этой футболки и своих болельщиков, потому что тебе положено быть одним из них. И то, как он сыграл вчера вечером, никуда не годится", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.



