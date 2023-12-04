Клопп: "Матч, который вы никогда не забудете в своей жизни"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал победу 4:3 над "Фулхэмом" "матчем, который вы никогда не забудете в своей жизни".

Дважды забив в заключительные четыре минуты основного времени, "Ливерпуль" отпраздновал волевую победу над "Фулхэмом" в воскресном матче Премьер-Лиги на "Энфилде".



"Ливерпуль" не только проявил характер, но и забил потрясающие по красоте голы, поэтому Клопп чувствует, что этот матч запомнится надолго.



"Мы чувствуем, что провели исключительный матч. Во время матча, моментами, ощущение было слегка другим".



"Когда матч закончился, я сказал парням, что мы были слегка туповаты. Но при счете 3:3 каждый мог видеть, что мы сильнее хотели победить, и поскольку нам слегка повезло, мы одержали победу".



"Это выдающийся опыт для каждого, кто был здесь. Не думаю, что до матча кто-нибудь мог подумать, что "Ливерпуль" против "Фулхэма" станет матчем, который вы никогда не забудете в своей жизни. Но... Пожалуйста".



"Я никогда не видел официальный матч с таким количеством голов мирового уровня. Штрафной Трента (Александер-Арнольда) — невероятно. Перед матчем было видно, что у Макки (Алексиса Макаллистера) сегодня порядок с ударом, и я думал: "Лучше попробуй". Как видно, он думал так же", — цитирует Клоппа The Independent.