FA может наказать Холанда за атаку на Хупера

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд может быть наказан FA за критику рефери Саймона Хупера после матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

Пропустив на последней минуте основного времени от Деяна Кулусевски, "Сити" был вынужден довольствоваться ничей 3:3 в домашнем противостоянии с "Тоттенхэмом".



На исходе компенсированного времени у "горожан" была возможность вырвать победу, но Хупер своим свистком остановил выходившего один на один Джека Грилиша, хотя перед этим позволил продолжить игру после фола на Холанде.



Холанд был награжден желтой карточкой за свое возмущение решением Хупера, однако даже на этом Эрлинг не успокоился, после матча опубликовав недвусмысленный твит: "Wtf".



Как сообщает ESPN, теперь у Холанда могут возникнуть проблемы с FA, однако главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола считает буйное поведение 23-летнего норвежца нормальным.



"Это нормально. Он отреагировал так, как и все 10 (полевых) игроков. Правила гласят, что ты не можешь разговаривать с рефери или четвертым арбитром, поэтому сегодня нужно было удалить 10 наших игроков. Он (Холанд) слегка расстроен".



"Даже если бы рефери играл за "Манчестер Сити" сегодня, он бы определенно был расстроен этим действием".



"Я совершаю ошибки, игроки совершают ошибки. Когда Эрлинг упал, рефери сказал продолжить игру, а после паса он остановил игру".



"Я не хочу критиковать его. Порой я сам теряю разум у бровки, делаю неподобающие жесты, но мы сыграли вничью не из-за этого. "Тоттенхэм" доволен очком, мы — чуть меньше", — сообщил Гвардиола.



