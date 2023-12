Светская хроника за понедельник

"Ювентус" может купить Донни Ван де Бека и Джейдона Санчо всего за 26 миллионов фунтов. Мейсон Гринвуд может вернуться в "Манчестер Юнайтед". "Ньюкасл" потерял Ника Поупа на четыре месяца. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" может продать Донни Ван де Бека и Джейдона Санчо в "Ювентус" всего за 26 миллионов фунтов. (The Sun)



Не успев стать совладельцем "Юнайтед", сэр Джим Рэтклифф уже обсуждает возвращение нападающего Мейсона Гринвуда в клуб. (Fabrizio Romano)



Защитник "Ниццы" Жан-Клер Тодибо остается кандидатом на переход в "Юнайтед" в январе. (Sky Sport Germany)



Дефицит игрового времени в "Баварии" может подтолкнуть нападающего Томаса Мюллера к переходу в "Юнайтед". (The Sun)



"Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Астон Вилла" и "Ньюкасл" следят за опорным полузащитником "Аякса" Кеннетом Тэйлором. (TEAMtalk)



"Тоттенхэм " и "Брентфорд" поспорят за вингера ПСВ Йохана Бакайоко. (Football Insider)



Полузащитник "Сити" Калвин Филлипс — приоритетная цель для "Ньюкасла" на январь. (Daily Mirror)



"Ньюкасл" лидирует в борьбе за 20-летнего нападающего "Ювентуса" Матиаса Суле, который сейчас выступает за "Фрозиноре" на правах аренды. (Gazzetta dello Sport)



"Ливерпуль" заинтересован в полузащитнике "Ниццы" Кефрене Тюраме. (Fichajes)



"Челси" имеет огромный интерес к нападающему "Брайтона" Эвану Фергюсону. (Football Insider)



"Вест Хэм" проявляет интерес к нападающему "Кристал Пэлас" Одсонну Эдуару. (Football Transfers)



Другое



Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби отвергнет интерес "Юнайтед" и подпишет новый контракт с "чайками". (Football Insider)



Благодаря новому контракту зарплата защитника "Арсенала" Такехиро Томиясу вырастет до 55,000 фунтов в неделю. (Football Insider)



На "Ноттингем Форест" могут наложить трансферное эмбарго за задержку выплат агентам. (The Sun)



Игроки "Эвертона" могут потребовать компенсации от своего клуба в случае вылета из Премьер-Лиги. (The Sun)



Голкипер "Ньюкасла" Ник Поуп пропустит четыре месяца с травмой плеча. (Football Insider)



Сэр Алекс Фергюсон продал свой особняк после смерти супруги Кэти и покупает новый дом с пятью спальнями за 1.2 млн. фунтов, чтобы быть ближе к внукам. (Daily Mail)



Экс-игрок "Юнайтед" Равель Моррисон был оштрафован в Манчестере на 1,000 фунтов за то, что использовал парковочное разрешение для инвалида на имя умершего человека. (talkSPORT)