Гвардиола отказался уподобляться Артете

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался уподобляться Микелю Артете из "Арсенала" после инцидента в концовке матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

"Сити" был вынужден довольствоваться ничьей 3:3 в воскресном противостоянии с "Тоттенхэмом".



В концовке этого матча, когда "горожане" из последних сил стремились к победе, рефери Саймон Купер зафиксировал фол на Эрлинге Холанде, но поскольку мяч остался у хозяев "Этихад", то позволил продолжить игру. А когда Джек Грилиш вышел один на один, вдруг последовал свисток.



Тем не менее, Гвардиола отказывается критиковать судейство, как это сделал его коллега Артета после поражения от "Ньюкасла". Вместо этого Хосеп предпочитает сосредоточиться на том, насколько хорошо сыграл "Сити".



"Следующий вопрос. Я не буду комментировать это в стиле Микеля Артеты".



"Это сложно понять, когда смотришь повтор. Рефери решает дать свисток после того, как позволил продолжить игру. Следует пас, затем свисток, поэтому я не понимаю этого действия".



"Это был хороший матч, и это самое важное. Жаль, что мы упустили победу. Как и против "Ливерпуля", я чувствую, что мы сыграли невероятным образом во всех отношениях против действительно хорошей команды, которая обладает соответствующими тренером и игрой".



"Мы создали много моментов, мы были агрессивны и невероятно сосредоточены. Можно было почувствовать, что мы по-прежнему хотим быть первыми в этой лиге".



"Жаль. Иногда так бывает в футболе, и ты не получаешь того, что заслуживаешь", — цитирует Гвардиолу The Independent.



