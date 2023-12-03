Почеттино гордится игроками "Челси" после победы над "Брайтоном"

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что гордится своими игроками после победы 3:2 над "Брайтоном".

В воскресенье "Челси" одержал непростую победу над "Брайтоном", с конца первого тайма действуя вдесятером.



Почеттино не согласен с удалением Конора Галлахера, но считает, что этот матч стал хорошей возможностью для "синих" проявить себя сплоченным коллективом и реабилитироваться за поражение 4:1 от "Ньюкасла" в прошлый уикенд.



"На мой взгляд, это не тянуло на вторую желтую карточку, но это лишь мое мнение. Возможно, я ошибаюсь".



"Против "Ньюкасла" мы не показали свое истинное лицо, поэтому мы хотели сыграть хорошо, мы хотели быть агрессивными, мы хотели показать, что нам не все равно и что мы хотим одержать победу в матче".



"Думаю, команда была очень хороша. Я очень горжусь, потому что после "Ньюкасла" было тяжелое ощущение. Против команды вроде "Брайтона" всегда сложно играть".



"Думаю, во втором тайме мы не так много позволили им создать, вдобавок мы забили сами, имея на одного игрока меньше".



"Учитывая нашу позицию, игрокам непросто играть. Поэтому мы должны двигаться шаг за шагом. Я так горжусь всеми игроками и проявленным ими характером. Я сказал им в перерыве: "Окей, мы ведем 2:1, но я рад, что случилось удаление, потому что это хорошая возможность для нас". Это было хорошее испытание для нас, мы должны были показать себя командой".



"Нам нужен был такого рода матч. От нас требовалось быть командой и вести себя как команда. Это сделает нас лучше", — цитирует Почеттино Daily Mail.