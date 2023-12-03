"Ливерпуль" рискует надолго потерять Матипа

Защитник "Ливерпуля Жоэль Матип рискует провести продолжительное время в лазарете с травмой колена.

Матип был заменен во втором тайме победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Фулхэма" в воскресенье (4:3).



После матча главный тренер "красных" Юрген Клопп предположил, что 32-летний камерунец задержится в лазарете, где уже находятся Алиссон, Энди Робертсон, Тиаго Алькантара, Стефан Байчетич и Диогу Жота.



"Сегодня мы потеряли Матипа. Разумеется, мы еще не видели снимков, обследования еще не было, но по тому, что я слышал и видел, можно предположить, что его отсутствие не будет коротким".



"Жаль, но нам нужно преодолеть это", — цитирует Клоппа talkSPORT.



Добавим, Матип, чей контракт истекает следующим летом, выходил в стартовом составе на девять из 13 матчей "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги.