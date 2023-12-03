"Ливерпуль" рискует надолго потерять Матипа

Жоэль Матип Защитник "Ливерпуля Жоэль Матип рискует провести продолжительное время в лазарете с травмой колена.

Матип был заменен во втором тайме победного для "Ливерпуля" матча Премьер-Лиги против "Фулхэма" в воскресенье (4:3).

После матча главный тренер "красных" Юрген Клопп предположил, что 32-летний камерунец задержится в лазарете, где уже находятся Алиссон, Энди Робертсон, Тиаго Алькантара, Стефан Байчетич и Диогу Жота.

"Сегодня мы потеряли Матипа. Разумеется, мы еще не видели снимков, обследования еще не было, но по тому, что я слышал и видел, можно предположить, что его отсутствие не будет коротким".

"Жаль, но нам нужно преодолеть это", — цитирует Клоппа talkSPORT.

Добавим, Матип, чей контракт истекает следующим летом, выходил в стартовом составе на девять из 13 матчей "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги.


Метки Ливерпуль, Матип, травмы

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2023 22:00

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Последние комментарии:




  1. shakur 03.12.2023 22:10 # shakur
    Возможно и не сыграет больше за Ливерпуль.

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  2. takernotagiver 03.12.2023 22:08 # takernotagiver
    Сочувствую

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