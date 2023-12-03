"Тоттенхэм" вырвал ничью против "Сити"

Деян Кулусевски Гол Деяна Кулусевски на последней минуте основного времени позволил "Тоттенхэму" вырвать ничью в гостях у "Манчестер Сити" — 3:3.

По сравнению с матчем Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" в старт "горожан" вернулись Эдерсон, Жереми Доку и Хулиан Альварес, заменив Штефана Ортегу, Рико Льюиса и Джека Грилиша.

У "шпор" отбывший дисквалификацию Ив Биссума заменил травмированного Родриго Бентанкура.

На шестой минуте Доку ударом с левого края штрафной размял Гульельмо Викарио. Был назначен угловой, отбившись после которого, гости организовали контратаку. Сон Хен Мин убежал от все того же Доку и пробил Эдерсона — 0:1.

Но уже на девятой минуте счет стал равным. Сон переправил мяч в свои ворота после навеса Альвареса со штрафного — 1:1.

На 13-й минуте Холанд был обязан выводить хозяев вперед, однако удар Эрлинга из центра штрафной получился неточным.

"Сити" принялся нещадно давить, тогда как "Тоттенхэм" сосредоточился на контратаках. На 29-й минуте Доку отметился ударом в перекладину.

Давление "горожан" принесло свои плоды на 31-й минуте. Доку сделал передачу внутрь штрафной на Альвареса, тот перевел мяч на Фодена, и Фил с близкого расстояния поразил ворота — 2:1.

На 35-й минуте "шпор" еще раз спас каркас ворот — удар Альвареса из пределов штрафной пришелся в штангу.

Остаток первого тайма хозяева провели в атаках, тогда как выпады гостей стали совсем редкими и не представляли угрозы.

Второй тайм начался с грубой ошибки Викарио, но голкипер "Тоттенхэма" сам исправил свою ошибку, отразив крученый удар Бернарду Силвы с дистанции.

После перерыва "Сити" перестал создавать моменты, да и мяч лучше держался уже у "шпор".

А на 69-й минуте счет стал равным. Джовани Ло Чельсо пробил с подступов к штрафной с касанием штанги — 2:2.

Спустя две минуты Ло Чельсо имел еще один момент, однако после рикошета от ноги Грилиша мяч полетел мимо.

Ничейный счет не устраивал хозяев, которые резко активизировались в концовке и на 81-й минуте вновь вышли вперед, организовав контратаку после перехвата на чужой половине поля. Холанд с правого края штрафной отпасовал в центр под удар Грилишу — 3:2.

Казалось, "Сити" доведет дело до победы, однако у Кулусевки были другие планы. Деян пробил головой под перекладину после подачи Бреннана Джонсона с левого фланга — 3:3.

"Горожане" снова помчались вперед, но было уже слишком поздно, чтобы вырвать победу.

Несмотря на огромные кадровые проблемы, "Тоттенхэм" остался верен себе и своим смелым футболом добыл очко на поле действующего чемпиона Премьер-Лиги. "Сити" откровенно неважно провел первый тайм и может пенять только на себя.

"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2023 21:30

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Последние комментарии:




  1. deman82 03.12.2023 22:26 # deman82
    к февралю сити на троне
    пятушня на страпоне
    пофакту только не плачьте!

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  2. fiezzo 03.12.2023 22:20 # fiezzo
    На Украине с 16 января 2021 года вступила в силу 30 статья языкового закона, которая обязывает всех поставщиков услуг в стране обслуживать клиентов исключительно на украинском языке&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;.

    Согласно закону Украины, с 16 июля 2022 года за нарушение требований по использованию государственного языка предусмотрены штрафы как для учреждений, так и для конкретных лиц, включая государственных служащих, судей, официантов и других. Размер штрафа зависит от конкретного нарушения и может варьироваться:

    - Для официантов штраф за нарушение языкового закона составляет от 3400 до 5100 гривен.
    - Для государственных служащих штраф может составлять от 3400 до 6800 гривень.


    6ляяя хохлозимбабве))) За разговор официанта не на сельском диалекте (украинском) будут штрафы лепить. Ааааааа

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  3. narcot 03.12.2023 22:18 # narcot
    Кекстер, ебало к осмотру!)



    Россия догнала США по цене за десяток яиц. При этом средняя зарплата американца в 6 раз больше, чем россиянина

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  4. skydreams 03.12.2023 22:11 # skydreams
    посмотрел обзор ливера, бля, какое же Нуньес посмешище, это вообще.. им бы норм форварда, да без приколов даже Джексона, хоть он и сырой, но на 3 головы лучше Нуньеса, так реально бы можно было как претендентов на чемпионство рассмотреть. а так, всё равно на дистанции оч много растеряют, во многом из-за этого депрессивного нуля в нападении.

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  5. girasimus 03.12.2023 21:58 # girasimus
    Собственно это матч ничего не значит, никто не в силах подвинуть пенсов с 10-но места!

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  6. superperez101 03.12.2023 21:57 # superperez101
    ёбаная сита, жаль петушки не дожали

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  7. lfc-krr 03.12.2023 21:50 # lfc-krr
    Дважды тренер месяца не пальцем делан!

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  8. alexomck 03.12.2023 21:42 # alexomck
    3 Манчестер Сити

    Источник: http://fapl.ru/table/

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  9. skychnie-oboi 03.12.2023 21:42 # skychnie-oboi
    Чемпик напряженный - когда Дарвин не попадает в пустые ворота, понимаешь что этот эпизод может стоит всех 38 туров.Не тот так этот обойдет.

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  10. dexter 03.12.2023 21:38 # dexter
    Кастрюлеголовая на Украине когда хотела подключиться к вайфаю обнаружила сеть с названием «xoxlam pizda», от чего сильно ущемилась и отправила обращение в СБУ.
    Правда глаза колет)

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  11. chelsiukpro 03.12.2023 21:38 # chelsiukpro
    Красавцы куры! Сити уже не мало очей теряет... С ними надо все 90 мин играть и напорно добиватся.... Защита у них не плохая как у многих команд... Центр и атака хороша компинсируя защитников

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  12. fiezzo 03.12.2023 21:37 # fiezzo
    Развеселые цыгане
    По Молдавии гуляли
    И в одном селе Сороки
    коня украли,
    А еще они украли
    Молодую молдаванку,
    Назвали юлианой
    Посадили на полянку,
    Воспитали, как цыганку.

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  13. brown-ale 03.12.2023 21:36 # brown-ale
    Огненный футбол сегодня! АПЛ раскочегарилась!

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  14. sausage 03.12.2023 21:36 # sausage
    Шпоры рушат границы. Так нельзя.

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  15. dautov 03.12.2023 21:35 # dautov
    МС в след туре играть у АВ интересный матч будет

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  16. vagifspurs 03.12.2023 21:35 # vagifspurs
    Я со шлюхами, ливаками, шулерами не играю, я открываю правду, я их уничтожаю!

    COYS! Норм ничейка

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  17. alexomck 03.12.2023 21:34 # alexomck
    Постекоглу правит!

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  18. electric 03.12.2023 21:34 # electric
    карашё!

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  19. leysan 03.12.2023 21:34 # leysan
    Есть теория по косяку судьи в конце.
    Он свистнул, когда Эмерсон повернулся к нему спиной. Могу предположить, что он думал, что для него эта карточка будет второй, а в таком случае судья не имеет права продолжать игру через предоставление преимущества.

    (ответить)

  20. sausage 03.12.2023 21:34 # sausage
    1..
    2...
    3...
    Видеть, как игроки МанСити просят пенальти в добавленное время - бесценно.

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