"Тоттенхэм" вырвал ничью против "Сити"
Гол Деяна Кулусевски на последней минуте основного времени позволил "Тоттенхэму" вырвать ничью в гостях у "Манчестер Сити" — 3:3.
По сравнению с матчем Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" в старт "горожан" вернулись Эдерсон, Жереми Доку и Хулиан Альварес, заменив Штефана Ортегу, Рико Льюиса и Джека Грилиша.
У "шпор" отбывший дисквалификацию Ив Биссума заменил травмированного Родриго Бентанкура.
На шестой минуте Доку ударом с левого края штрафной размял Гульельмо Викарио. Был назначен угловой, отбившись после которого, гости организовали контратаку. Сон Хен Мин убежал от все того же Доку и пробил Эдерсона — 0:1.
Но уже на девятой минуте счет стал равным. Сон переправил мяч в свои ворота после навеса Альвареса со штрафного — 1:1.
На 13-й минуте Холанд был обязан выводить хозяев вперед, однако удар Эрлинга из центра штрафной получился неточным.
"Сити" принялся нещадно давить, тогда как "Тоттенхэм" сосредоточился на контратаках. На 29-й минуте Доку отметился ударом в перекладину.
Давление "горожан" принесло свои плоды на 31-й минуте. Доку сделал передачу внутрь штрафной на Альвареса, тот перевел мяч на Фодена, и Фил с близкого расстояния поразил ворота — 2:1.
На 35-й минуте "шпор" еще раз спас каркас ворот — удар Альвареса из пределов штрафной пришелся в штангу.
Остаток первого тайма хозяева провели в атаках, тогда как выпады гостей стали совсем редкими и не представляли угрозы.
Второй тайм начался с грубой ошибки Викарио, но голкипер "Тоттенхэма" сам исправил свою ошибку, отразив крученый удар Бернарду Силвы с дистанции.
После перерыва "Сити" перестал создавать моменты, да и мяч лучше держался уже у "шпор".
А на 69-й минуте счет стал равным. Джовани Ло Чельсо пробил с подступов к штрафной с касанием штанги — 2:2.
Спустя две минуты Ло Чельсо имел еще один момент, однако после рикошета от ноги Грилиша мяч полетел мимо.
Ничейный счет не устраивал хозяев, которые резко активизировались в концовке и на 81-й минуте вновь вышли вперед, организовав контратаку после перехвата на чужой половине поля. Холанд с правого края штрафной отпасовал в центр под удар Грилишу — 3:2.
Казалось, "Сити" доведет дело до победы, однако у Кулусевки были другие планы. Деян пробил головой под перекладину после подачи Бреннана Джонсона с левого фланга — 3:3.
"Горожане" снова помчались вперед, но было уже слишком поздно, чтобы вырвать победу.
Несмотря на огромные кадровые проблемы, "Тоттенхэм" остался верен себе и своим смелым футболом добыл очко на поле действующего чемпиона Премьер-Лиги. "Сити" откровенно неважно провел первый тайм и может пенять только на себя.
"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
03.12.2023 21:30
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Последние комментарии:
к февралю сити на троне
пятушня на страпоне
пофакту только не плачьте!
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На Украине с 16 января 2021 года вступила в силу 30 статья языкового закона, которая обязывает всех поставщиков услуг в стране обслуживать клиентов исключительно на украинском языке​​​​.
Согласно закону Украины, с 16 июля 2022 года за нарушение требований по использованию государственного языка предусмотрены штрафы как для учреждений, так и для конкретных лиц, включая государственных служащих, судей, официантов и других. Размер штрафа зависит от конкретного нарушения и может варьироваться:
- Для официантов штраф за нарушение языкового закона составляет от 3400 до 5100 гривен.
- Для государственных служащих штраф может составлять от 3400 до 6800 гривень.
6ляяя хохлозимбабве))) За разговор официанта не на сельском диалекте (украинском) будут штрафы лепить. Ааааааа
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Кекстер, ебало к осмотру!)
Россия догнала США по цене за десяток яиц. При этом средняя зарплата американца в 6 раз больше, чем россиянина
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посмотрел обзор ливера, бля, какое же Нуньес посмешище, это вообще.. им бы норм форварда, да без приколов даже Джексона, хоть он и сырой, но на 3 головы лучше Нуньеса, так реально бы можно было как претендентов на чемпионство рассмотреть. а так, всё равно на дистанции оч много растеряют, во многом из-за этого депрессивного нуля в нападении.
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Собственно это матч ничего не значит, никто не в силах подвинуть пенсов с 10-но места!
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ёбаная сита, жаль петушки не дожали
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Дважды тренер месяца не пальцем делан!
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3 Манчестер Сити
Источник: http://fapl.ru/table/
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Чемпик напряженный - когда Дарвин не попадает в пустые ворота, понимаешь что этот эпизод может стоит всех 38 туров.Не тот так этот обойдет.
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Кастрюлеголовая на Украине когда хотела подключиться к вайфаю обнаружила сеть с названием «xoxlam pizda», от чего сильно ущемилась и отправила обращение в СБУ.
Правда глаза колет)
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Красавцы куры! Сити уже не мало очей теряет... С ними надо все 90 мин играть и напорно добиватся.... Защита у них не плохая как у многих команд... Центр и атака хороша компинсируя защитников
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Развеселые цыгане
По Молдавии гуляли
И в одном селе Сороки
коня украли,
А еще они украли
Молодую молдаванку,
Назвали юлианой
Посадили на полянку,
Воспитали, как цыганку.
(ответить)
Огненный футбол сегодня! АПЛ раскочегарилась!
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Шпоры рушат границы. Так нельзя.
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МС в след туре играть у АВ интересный матч будет
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Я со шлюхами, ливаками, шулерами не играю, я открываю правду, я их уничтожаю!
COYS! Норм ничейка
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Постекоглу правит!
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карашё!
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Есть теория по косяку судьи в конце.
Он свистнул, когда Эмерсон повернулся к нему спиной. Могу предположить, что он думал, что для него эта карточка будет второй, а в таком случае судья не имеет права продолжать игру через предоставление преимущества.
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1..
2...
3...
Видеть, как игроки МанСити просят пенальти в добавленное время - бесценно.
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