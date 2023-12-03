"Тоттенхэм" вырвал ничью против "Сити"

Гол Деяна Кулусевски на последней минуте основного времени позволил "Тоттенхэму" вырвать ничью в гостях у "Манчестер Сити" — 3:3.

По сравнению с матчем Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" в старт "горожан" вернулись Эдерсон, Жереми Доку и Хулиан Альварес, заменив Штефана Ортегу, Рико Льюиса и Джека Грилиша.



У "шпор" отбывший дисквалификацию Ив Биссума заменил травмированного Родриго Бентанкура.



На шестой минуте Доку ударом с левого края штрафной размял Гульельмо Викарио. Был назначен угловой, отбившись после которого, гости организовали контратаку. Сон Хен Мин убежал от все того же Доку и пробил Эдерсона — 0:1.



Но уже на девятой минуте счет стал равным. Сон переправил мяч в свои ворота после навеса Альвареса со штрафного — 1:1.



На 13-й минуте Холанд был обязан выводить хозяев вперед, однако удар Эрлинга из центра штрафной получился неточным.



"Сити" принялся нещадно давить, тогда как "Тоттенхэм" сосредоточился на контратаках. На 29-й минуте Доку отметился ударом в перекладину.



Давление "горожан" принесло свои плоды на 31-й минуте. Доку сделал передачу внутрь штрафной на Альвареса, тот перевел мяч на Фодена, и Фил с близкого расстояния поразил ворота — 2:1.



На 35-й минуте "шпор" еще раз спас каркас ворот — удар Альвареса из пределов штрафной пришелся в штангу.



Остаток первого тайма хозяева провели в атаках, тогда как выпады гостей стали совсем редкими и не представляли угрозы.



Второй тайм начался с грубой ошибки Викарио, но голкипер "Тоттенхэма" сам исправил свою ошибку, отразив крученый удар Бернарду Силвы с дистанции.



После перерыва "Сити" перестал создавать моменты, да и мяч лучше держался уже у "шпор".



А на 69-й минуте счет стал равным. Джовани Ло Чельсо пробил с подступов к штрафной с касанием штанги — 2:2.



Спустя две минуты Ло Чельсо имел еще один момент, однако после рикошета от ноги Грилиша мяч полетел мимо.



Ничейный счет не устраивал хозяев, которые резко активизировались в концовке и на 81-й минуте вновь вышли вперед, организовав контратаку после перехвата на чужой половине поля. Холанд с правого края штрафной отпасовал в центр под удар Грилишу — 3:2.



Казалось, "Сити" доведет дело до победы, однако у Кулусевки были другие планы. Деян пробил головой под перекладину после подачи Бреннана Джонсона с левого фланга — 3:3.



"Горожане" снова помчались вперед, но было уже слишком поздно, чтобы вырвать победу.



Несмотря на огромные кадровые проблемы, "Тоттенхэм" остался верен себе и своим смелым футболом добыл очко на поле действующего чемпиона Премьер-Лиги. "Сити" откровенно неважно провел первый тайм и может пенять только на себя.



"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Отчет о матче