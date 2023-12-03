Клопп: "Не думаю, что я когда-либо видел матч с таким количеством красивых голов"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп восхитился красотой голов, которые его команда забила против "Фулхэма".

В воскресенье "Ливерпуль" отпраздновал волевую победу 4:3 против "Фулхэма", причем два своих последних гола забил на 87-й и 88-й минутах.

Клопп доволен проявленным характером против столь непростого соперника, но в то же время имеет претензии к оборонительным действиям своей команды.

"Не думаю, что я когда-либо видел матч с таким количеством красивых голов. Но мы были слегка туповаты, почти упустив игру. В первом тайме мы подарили сопернику голы, ужасно обороняясь".

"В футболе все решают детали. Мы играли действительно хорошо и делали много хороших вещей, но к перерыву счет заслуженно был 2:2".

"Соперник продолжал играть и сделал счет 3:2. Каждый в футболке "Фулхэма" подумал, что это, возможно, конец, но затем мы забили два гола мирового уровня".

"Пару раз мы изменили свою систему. У нас были напряженные моменты, и нужно отдать должное "Фулхэму" — в их игре была очень хорошая идея, и они создавали нам проблемы", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2023 21:00

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Последние комментарии:




  1. redandy 03.12.2023 21:52 # redandy
    То ли еще будет, герр Клопп!
    Сабослаи еще не забивал

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  2. lfc1962 03.12.2023 21:42 # lfc1962
    Как всегда ПРАВ

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