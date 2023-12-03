Клопп: "Не думаю, что я когда-либо видел матч с таким количеством красивых голов"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп восхитился красотой голов, которые его команда забила против "Фулхэма".

В воскресенье "Ливерпуль" отпраздновал волевую победу 4:3 против "Фулхэма", причем два своих последних гола забил на 87-й и 88-й минутах.



Клопп доволен проявленным характером против столь непростого соперника, но в то же время имеет претензии к оборонительным действиям своей команды.



"Не думаю, что я когда-либо видел матч с таким количеством красивых голов. Но мы были слегка туповаты, почти упустив игру. В первом тайме мы подарили сопернику голы, ужасно обороняясь".



"В футболе все решают детали. Мы играли действительно хорошо и делали много хороших вещей, но к перерыву счет заслуженно был 2:2".



"Соперник продолжал играть и сделал счет 3:2. Каждый в футболке "Фулхэма" подумал, что это, возможно, конец, но затем мы забили два гола мирового уровня".



"Пару раз мы изменили свою систему. У нас были напряженные моменты, и нужно отдать должное "Фулхэму" — в их игре была очень хорошая идея, и они создавали нам проблемы", — сообщил Клопп Sky Sports.