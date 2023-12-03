Магуайр: "Мы должны играть лучше"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр призвал партнеров по команде улучшить свою игру и действовать первым номером.

Накануне "красные дьяволы" показали на удивление пассивную игру против "Ньюкасла", потерпев поражение со счетом 1:0.



Магуайр, который был одним из лучших в составе МЮ и даже забил отмененный из-за офсайда гол, понимает, что с такого рода футболом его команда не сможет провести успешный сезон.



"Мы знаем, что должны прибавить, должны играть лучше, команда должна проявлять себя лучше".



"Мы должны играть гораздо энергичнее и в более высоком темпе. Мы должны выигрывать больше единоборств — в первом тайме, как я чувствую, мы проиграли слишком много единоборств. Каждый раз, когда шансы были 50 на 50, над нами брали верх".



"Мы должны быть агрессивны, мы должны играть первым номером, мы должны играть в высоком темпе, и мы просто не делали это достаточно хорошо сегодня вечером", — сообщил Магуайр официальному веб-сайту "Юнайтед".