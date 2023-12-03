"Челси" выстоял против "Брайтона"

"Челси" вдесятером выдержал мощнейший штурм "Брайтона" в концовке и не упустил победу — 3:2.

В стартовом составе "синих" против своего бывшего клуба вышли Леви Колуилл и Мойсес Кайседо. Аксель Дисаси и Михаил Мудрик также появились с первых минут. Коул Палмер переместился в запас.



Относительно победы 2:3 над "Ноттингем Форест" в прошлый уикенд в стартовый состав "чаек" были введены Джейсон Стил, Игорь Жулио, Карлос Балеба, Джек Хиншелвуд и Факундо Буонанотте.



В начале матча команды действовали без моментов и даже без ударов, однако на 17-й минуте хозяева открыли счет. После не самого удачного розыгрыша углового Бенуа Бадиашиле завладел мячом и сделал передачу верхом через себя на Энцо Фернандеса, который пробил головой — 1:0.



Не успев прийти в себя, хозяева пропустили еще раз. Вновь последовала подача углового, Дисаси головой отправил мяч к противоположной штанге, где Колуилл результативно сыграл головой — 2:0. Снаряд успел пересечь линию линию, прежде чем был вынесен защитником.



"Брайтон" попытался отодвинуть игру от своих ворот, но реальных моментов не имел — до 43-й минуты, когда Буонанотте вошел в штрафную по правому краю и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 2:1.



А в самой концовке первого тайма "Челси" остался вдесятером, потому что Конор Галлахер глупейшим образом заработал вторую желтую карточку.



В начале второго тайма Мудрик — после вмешательства VAR — заработал для "синих" пенальти, будучи отодвинутым от мяча Джеймсом Милнером. Фернандес с 11-метровой отметки не промахнулся — 3:1.



После третьего гола энтузиазм "Брайтона" поугас. "Чайки" долго запрягали и выдали отличный отрезок только в концовке, раз за разом принявшись напрягать Роберта Санчеса, но тот был безупречен.



В компенсированное время Жоао Педро, сыграв на опережение, головой отправил мяч в ворота после подачи углового — 3:2.



"Брайтон" продолжал давить и на 10-й добавленной минуте едва не заработал пенальти — система VAR отменила решение рефери о 11-метровом, потому что мяч попал не в руку, а голову Колуилла.



"Челси" выглядел заметно лучше в полных составах. Удаление Галлахера осложнила игру, и и особенно тяжело "синим" пришлось в концовке, но победа от них не ускользнула.



"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче