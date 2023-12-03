"Челси" выстоял против "Брайтона"
"Челси" вдесятером выдержал мощнейший штурм "Брайтона" в концовке и не упустил победу — 3:2.
В стартовом составе "синих" против своего бывшего клуба вышли Леви Колуилл и Мойсес Кайседо. Аксель Дисаси и Михаил Мудрик также появились с первых минут. Коул Палмер переместился в запас.
Относительно победы 2:3 над "Ноттингем Форест" в прошлый уикенд в стартовый состав "чаек" были введены Джейсон Стил, Игорь Жулио, Карлос Балеба, Джек Хиншелвуд и Факундо Буонанотте.
В начале матча команды действовали без моментов и даже без ударов, однако на 17-й минуте хозяева открыли счет. После не самого удачного розыгрыша углового Бенуа Бадиашиле завладел мячом и сделал передачу верхом через себя на Энцо Фернандеса, который пробил головой — 1:0.
Не успев прийти в себя, хозяева пропустили еще раз. Вновь последовала подача углового, Дисаси головой отправил мяч к противоположной штанге, где Колуилл результативно сыграл головой — 2:0. Снаряд успел пересечь линию линию, прежде чем был вынесен защитником.
"Брайтон" попытался отодвинуть игру от своих ворот, но реальных моментов не имел — до 43-й минуты, когда Буонанотте вошел в штрафную по правому краю и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 2:1.
А в самой концовке первого тайма "Челси" остался вдесятером, потому что Конор Галлахер глупейшим образом заработал вторую желтую карточку.
В начале второго тайма Мудрик — после вмешательства VAR — заработал для "синих" пенальти, будучи отодвинутым от мяча Джеймсом Милнером. Фернандес с 11-метровой отметки не промахнулся — 3:1.
После третьего гола энтузиазм "Брайтона" поугас. "Чайки" долго запрягали и выдали отличный отрезок только в концовке, раз за разом принявшись напрягать Роберта Санчеса, но тот был безупречен.
В компенсированное время Жоао Педро, сыграв на опережение, головой отправил мяч в ворота после подачи углового — 3:2.
"Брайтон" продолжал давить и на 10-й добавленной минуте едва не заработал пенальти — система VAR отменила решение рефери о 11-метровом, потому что мяч попал не в руку, а голову Колуилла.
"Челси" выглядел заметно лучше в полных составах. Удаление Галлахера осложнила игру, и и особенно тяжело "синим" пришлось в концовке, но победа от них не ускользнула.
"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче
03.12.2023 19:10
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Последние комментарии:
Так и не понял почему Брайтону не дали угловой исполнить в концовке после попадания мяча в голову, типо они остановили игру когда мяч ещё не закатился за линию или что? или это очередная ошибка рефери в итоге?
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Всех синих братьев с победой! Вымучили. Удивляет, что у бестрофейника похоже план Б отсутствовал изначально. Проскочил на тоненького. Доверие продолжает потихоньку убывать, кап, кап. Матч против Man Ure покажет сможем ли мы претендовать на первую половину таблицы. Потому что манкунианское гавно абсолютно не заслужено занимает как минимум наше место. Скоро увидим.
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Почему не на главной.Челси победил Миха.
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Мразь на Жоао Педро что толкает Тиагу Силву.
С победой синие. Галлахер баран. Мудрик хорош
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Брайтон какой-то пассивный был в большинстве.
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С победой, фаготы
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