"Ливерпуль" вырвал победу против "Фулхэма"

Трент Александер-Арнольд Уступая в счете за 10 минут до конца, "Ливерпуль" смог предотвратить сенсацию и вырвать победу против "Фулхэма" — 4:3.

Как и ожидалось, защищать ворота "красных" вместо травмированного Алиссона был снаряжен Кувин Келлехер. Райан Гравенберх заменил Кертиса Джонса, Луис Диас — Диогу Жоту.

В старт "дачников" вернулись Кенни Тете, Жоау Палинья и Харри Уилсон, заменив Тимоти Кастаня, Тома Кэрни и Виллиана.

Матч начался с достаточно опасного удара Диаса с границы штрафной, однако голкипер гостей Бернд Лено забрал мяч намертво.

На восьмой минуте Лено не лучшим образом отразил дальний удар Доминика Собослаи, а Мохамед Салах добил мяч в ворота, однако уже был зафиксирован офсайд.

На 20-й минуте "Ливерпуль" все-таки открыл счет благодаря идеальному исполнению Трентом Александер-Арнольдом штрафного — 1:0.

На 24-й минуте "Фулхэм" неожиданно ответил. Энтони Робинсон прострелил с левого фланга к ближней штанге, откуда Уилсон пробил между ног Келлехеру — 1:1.

"Дачники" стали раскрываться и ходить вперед, но на 39-й минуте пропустили еще раз. Алексису Макаллистеру удался роскошный удар в верхний угол ворот метров с 30 — 2:1.

Однако последнее слово в первом тайме осталось за гостями. Кенни Тете ткнул мяч в ворота с близкого расстояния после скидки головой партнера — 2:2.

Перед самым уходом команд на перерыв Тим Рим добил мяч в ворота Келлехера, однако уже был зафиксирован офсайд.

На 53-й минуте "красные" снова могли выйти вперед, но удар Нуньеса, пробивавшего в касание после передачи Салаха, пришелся в перекладину.

На 60-й минуте Нуньнес упустил еще один момент, не сумев нормально пробить из центра штрафной после скидки Салаха.

Постепенно атаки хозяев притупились, и гости этим воспользовались на 80-й минуте. Кэрни навесил вдоль ворот, а вышедший на замену Бобби Декордова-Рид выиграл второй этаж у дальней штанги — 2:3.

Однако сенсации не случилось. На 87-й минуте Салах отбросил мяч за пределы штрафной на Ватару Эндо, который пробил в касание — 3:3.

Прошла еще минута, и Александер-Арнольд ударом с границы вратарской вырвал для хозяев победу — 4:3.

Потеря Алиссона заметно ослабила "Ливерпуль" сзади, да и атака "красных" в этом матче была не на высоте, однако благодаря чрезвычайно зрелищным голам команде Юргена Клоппа удалось взять верх.

"Ливерпуль" — "Фулхэм". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2023 19:05

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Последние комментарии:




  1. dexter 03.12.2023 19:19 # dexter
    Защита лютый пздц (кроме Цимикаса). Собо - хуже, чем в предидущих матчах. Мак, Грави - топчики. Диаз - провал. Салах явно не в оптимальных кондициях. Трент - ТОП, Джеймс -ЛОХ.

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  2. redwhitegun 03.12.2023 19:18 # redwhitegun
    У Ливерпуля все 4 гола - конфетки, но дачников жаль, достойный матч провели.

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  3. wilegend 03.12.2023 19:16 # wilegend
    щас начнется е6алочка мешков курами

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  4. girasimus 03.12.2023 19:16 # girasimus
    Красных с победой, пенсов тоже, молодцы, вернули себе законное 10-е место.

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  5. steveg8 03.12.2023 19:15 # steveg8
    Боги!

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  6. b84 03.12.2023 19:14 # b84
    Двоякое впечатление. Тут и шикарные голы (кто не видел посмотрите) и характер. С другой стороны классически дырявая оборона и вратарь-любитель как вишенка на торте.
    Едем дальше, но осадочек какой то хуйни остался.
    YNWA!!!

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  7. bembo 03.12.2023 19:14 # bembo
    Фу 6ля портовое недоразумение

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  8. wilegend 03.12.2023 19:13 # wilegend
    говной воняет. меняйте главную

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  9. skychnie-oboi 03.12.2023 19:12 # skychnie-oboi
    АлиСа хоть чудит иногда - но замены ему нет и не будет еще долго.

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  10. uyga 03.12.2023 19:11 # uyga
    Сценарий матча конечно огонь, но я бы предпочел чтобы побеждали спокойно 2 : 0

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  11. skychnie-oboi 03.12.2023 19:10 # skychnie-oboi
    Просто чемпионская хватка и характер - когда никуя не идет.
    С чемпионством нас - соперников нет!

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  12. dautov 03.12.2023 19:10 # dautov
    Могли тупо 4 - 0 делать, оборона 0 сегодня, кипер вообще удручала

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  13. fiezzo 03.12.2023 19:10 # fiezzo
    Россия
    Путин
    Ливерпуль

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  14. dean-winchester 03.12.2023 19:10 # dean-winchester
    Скуколдили жестко

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  15. takernotagiver 03.12.2023 19:10 # takernotagiver
    Уважуха Красным

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  16. alexomck 03.12.2023 19:09 # alexomck
    1 Арсенал 33
    2 Ливерпуль 31
    3 Манчестер Сити 29
    4 Астон Вилла 29

    Источник: http://fapl.ru/

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  17. dautov 03.12.2023 19:08 # dautov
    Это что то а не матч, в конце агонь

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