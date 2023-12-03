"Ливерпуль" вырвал победу против "Фулхэма"

Уступая в счете за 10 минут до конца, "Ливерпуль" смог предотвратить сенсацию и вырвать победу против "Фулхэма" — 4:3.

Как и ожидалось, защищать ворота "красных" вместо травмированного Алиссона был снаряжен Кувин Келлехер. Райан Гравенберх заменил Кертиса Джонса, Луис Диас — Диогу Жоту.



В старт "дачников" вернулись Кенни Тете, Жоау Палинья и Харри Уилсон, заменив Тимоти Кастаня, Тома Кэрни и Виллиана.



Матч начался с достаточно опасного удара Диаса с границы штрафной, однако голкипер гостей Бернд Лено забрал мяч намертво.



На восьмой минуте Лено не лучшим образом отразил дальний удар Доминика Собослаи, а Мохамед Салах добил мяч в ворота, однако уже был зафиксирован офсайд.



На 20-й минуте "Ливерпуль" все-таки открыл счет благодаря идеальному исполнению Трентом Александер-Арнольдом штрафного — 1:0.



На 24-й минуте "Фулхэм" неожиданно ответил. Энтони Робинсон прострелил с левого фланга к ближней штанге, откуда Уилсон пробил между ног Келлехеру — 1:1.



"Дачники" стали раскрываться и ходить вперед, но на 39-й минуте пропустили еще раз. Алексису Макаллистеру удался роскошный удар в верхний угол ворот метров с 30 — 2:1.



Однако последнее слово в первом тайме осталось за гостями. Кенни Тете ткнул мяч в ворота с близкого расстояния после скидки головой партнера — 2:2.



Перед самым уходом команд на перерыв Тим Рим добил мяч в ворота Келлехера, однако уже был зафиксирован офсайд.



На 53-й минуте "красные" снова могли выйти вперед, но удар Нуньеса, пробивавшего в касание после передачи Салаха, пришелся в перекладину.



На 60-й минуте Нуньнес упустил еще один момент, не сумев нормально пробить из центра штрафной после скидки Салаха.



Постепенно атаки хозяев притупились, и гости этим воспользовались на 80-й минуте. Кэрни навесил вдоль ворот, а вышедший на замену Бобби Декордова-Рид выиграл второй этаж у дальней штанги — 2:3.



Однако сенсации не случилось. На 87-й минуте Салах отбросил мяч за пределы штрафной на Ватару Эндо, который пробил в касание — 3:3.



Прошла еще минута, и Александер-Арнольд ударом с границы вратарской вырвал для хозяев победу — 4:3.



Потеря Алиссона заметно ослабила "Ливерпуль" сзади, да и атака "красных" в этом матче была не на высоте, однако благодаря чрезвычайно зрелищным голам команде Юргена Клоппа удалось взять верх.



"Ливерпуль" — "Фулхэм". Отчет о матче