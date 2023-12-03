"Ливерпуль" вырвал победу против "Фулхэма"
Уступая в счете за 10 минут до конца, "Ливерпуль" смог предотвратить сенсацию и вырвать победу против "Фулхэма" — 4:3.
Как и ожидалось, защищать ворота "красных" вместо травмированного Алиссона был снаряжен Кувин Келлехер. Райан Гравенберх заменил Кертиса Джонса, Луис Диас — Диогу Жоту.
В старт "дачников" вернулись Кенни Тете, Жоау Палинья и Харри Уилсон, заменив Тимоти Кастаня, Тома Кэрни и Виллиана.
Матч начался с достаточно опасного удара Диаса с границы штрафной, однако голкипер гостей Бернд Лено забрал мяч намертво.
На восьмой минуте Лено не лучшим образом отразил дальний удар Доминика Собослаи, а Мохамед Салах добил мяч в ворота, однако уже был зафиксирован офсайд.
На 20-й минуте "Ливерпуль" все-таки открыл счет благодаря идеальному исполнению Трентом Александер-Арнольдом штрафного — 1:0.
На 24-й минуте "Фулхэм" неожиданно ответил. Энтони Робинсон прострелил с левого фланга к ближней штанге, откуда Уилсон пробил между ног Келлехеру — 1:1.
"Дачники" стали раскрываться и ходить вперед, но на 39-й минуте пропустили еще раз. Алексису Макаллистеру удался роскошный удар в верхний угол ворот метров с 30 — 2:1.
Однако последнее слово в первом тайме осталось за гостями. Кенни Тете ткнул мяч в ворота с близкого расстояния после скидки головой партнера — 2:2.
Перед самым уходом команд на перерыв Тим Рим добил мяч в ворота Келлехера, однако уже был зафиксирован офсайд.
На 53-й минуте "красные" снова могли выйти вперед, но удар Нуньеса, пробивавшего в касание после передачи Салаха, пришелся в перекладину.
На 60-й минуте Нуньнес упустил еще один момент, не сумев нормально пробить из центра штрафной после скидки Салаха.
Постепенно атаки хозяев притупились, и гости этим воспользовались на 80-й минуте. Кэрни навесил вдоль ворот, а вышедший на замену Бобби Декордова-Рид выиграл второй этаж у дальней штанги — 2:3.
Однако сенсации не случилось. На 87-й минуте Салах отбросил мяч за пределы штрафной на Ватару Эндо, который пробил в касание — 3:3.
Прошла еще минута, и Александер-Арнольд ударом с границы вратарской вырвал для хозяев победу — 4:3.
Потеря Алиссона заметно ослабила "Ливерпуль" сзади, да и атака "красных" в этом матче была не на высоте, однако благодаря чрезвычайно зрелищным голам команде Юргена Клоппа удалось взять верх.
"Ливерпуль" — "Фулхэм". Отчет о матче
03.12.2023 19:05
Просмотров: 875
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Защита лютый пздц (кроме Цимикаса). Собо - хуже, чем в предидущих матчах. Мак, Грави - топчики. Диаз - провал. Салах явно не в оптимальных кондициях. Трент - ТОП, Джеймс -ЛОХ.
(ответить)
У Ливерпуля все 4 гола - конфетки, но дачников жаль, достойный матч провели.
(ответить)
щас начнется е6алочка мешков курами
(ответить)
Красных с победой, пенсов тоже, молодцы, вернули себе законное 10-е место.
(ответить)
Боги!
(ответить)
Двоякое впечатление. Тут и шикарные голы (кто не видел посмотрите) и характер. С другой стороны классически дырявая оборона и вратарь-любитель как вишенка на торте.
Едем дальше, но осадочек какой то хуйни остался.
YNWA!!!
(ответить)
Фу 6ля портовое недоразумение
(ответить)
говной воняет. меняйте главную
(ответить)
АлиСа хоть чудит иногда - но замены ему нет и не будет еще долго.
(ответить)
Сценарий матча конечно огонь, но я бы предпочел чтобы побеждали спокойно 2 : 0
(ответить)
Просто чемпионская хватка и характер - когда никуя не идет.
С чемпионством нас - соперников нет!
(ответить)
Могли тупо 4 - 0 делать, оборона 0 сегодня, кипер вообще удручала
(ответить)
Россия
Путин
Ливерпуль
(ответить)
Скуколдили жестко
(ответить)
Уважуха Красным
(ответить)
1 Арсенал 33
2 Ливерпуль 31
3 Манчестер Сити 29
4 Астон Вилла 29
Источник: http://fapl.ru/
(ответить)
Это что то а не матч, в конце агонь
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий