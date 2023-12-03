О'Нил недоволен, что "Арсенал" тянул время

Главный тренер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил обвинил "Арсенал" в затяжках времени.

Забив два быстрых мяча против "Вулверхэмптона" в субботнем матче Премьер-Лиги на "Эмирейтс", "Арсенал" не смог развить свое преимущество, а на 86-й минуте позволил сопернику отыграть один гол.



В результате "Арсенал" обеспечил себе крайне непростую концовку, и О'Нилу не понравилась, что "канониры" всячески тянули время.



"Я просто чувствую, что "Арсеналу" каждый раз требовалась вечность, чтобы возобновить игру в концовке. Мы играли до 98-й минуты, потому что в компенсированное время были долгие остановки. Им трижды потребовалось по 45 секунд, чтобы возобновить игру".



"Я чувствовал, что игра может быть продлена еще, потому что мы стремимся бороться за затяжками времени. Многие игроки получают желтые карточки за то, что тянут со вводом мяча в игру, но я не чувствую, что мы получили время, которое должны были получить", — цитирует О'Нила Daily Mirror.