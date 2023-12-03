В воскресенье состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии, с которого в борьбу за старейший футбольный трофей вступают клубы Премьер-Лиги.

Центральным матчем 3-го раунда с полным правом можно назвать противостояние "Арсенала" и "Ливерпуля" на "Эмирейтс". Это будет повторение финала 2001 года.



В то же время "Манчестер Сити" примет на своем поле "Хаддерсфилд", "Манчестер Юнайтед" сыграет дома против "Уигана", "Тоттенхэм" попал на "Бернли", "Челси" сразится с "Престоном", а "Ньюкасл" ждет дерби с соседями из "Сандерленда".



Матчи 3-го раунда Кубка Англии будут сыграны в уикенд 5-8 января 2024 года.



Добавим, финал в этот раз состоится 25 мая на "Уэмбли".



Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии



Лутон — Болтон

Шрюсбери — Рексем / Йовил

Арсенал — Ливерпуль

Стоук — Брайтон

Норвич — Крю Александра

Вест Хэм — Бристоль Сити

Тоттенхэм — Бернли

Фулхэм — Ротерхэм

Вест Бромвич — Олдершорт / Стокпорт

Саутгемптон — Олфретон / Уолсолл

Уимблдон / Рамсгейт — Ипсвич

Питерборо — Лидс

Миллуолл — Лестер

Уотфорд — Честерфилд / Лейтон Ориент

Сандерленд — Ньюкасл

Шеффилд Уэнсдей — Кардифф

Кристал Пэлас — Эвертон

Мидлсбро — Астон Вилла

Ноттингем Форест — Блэкпул / Форест Грин

Уиган — Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити — Хаддерсфилд

Блэкберн — Кембридж

Джиллингем — Шеффилд Юнайтед

Суонси — Моркам

Челси — Престон

КПР — Борнмут

Ковентри — Оксфорд

Брентфорд — Вулверхэмптон

Плимут — Саттон

Мейдстон — Стивенэйдж / Порт Вейл

Ньюпорт / Барнет — Истли / Рединг

Халл — Бирмингем