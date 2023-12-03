Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии

Кубок Англии В воскресенье состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии, с которого в борьбу за старейший футбольный трофей вступают клубы Премьер-Лиги.

Центральным матчем 3-го раунда с полным правом можно назвать противостояние "Арсенала" и "Ливерпуля" на "Эмирейтс". Это будет повторение финала 2001 года.

В то же время "Манчестер Сити" примет на своем поле "Хаддерсфилд", "Манчестер Юнайтед" сыграет дома против "Уигана", "Тоттенхэм" попал на "Бернли", "Челси" сразится с "Престоном", а "Ньюкасл" ждет дерби с соседями из "Сандерленда".

Матчи 3-го раунда Кубка Англии будут сыграны в уикенд 5-8 января 2024 года.

Добавим, финал в этот раз состоится 25 мая на "Уэмбли".

Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии

Лутон — Болтон
Шрюсбери — Рексем / Йовил
АрсеналЛиверпуль
Стоук — Брайтон
Норвич — Крю Александра
Вест Хэм — Бристоль Сити
ТоттенхэмБернли
Фулхэм — Ротерхэм
Вест Бромвич — Олдершорт / Стокпорт
Саутгемптон — Олфретон / Уолсолл
Уимблдон / Рамсгейт — Ипсвич
Питерборо — Лидс
Миллуолл — Лестер
Уотфорд — Честерфилд / Лейтон Ориент
Сандерленд — Ньюкасл
Шеффилд Уэнсдей — Кардифф
Кристал ПэласЭвертон
Мидлсбро — Астон Вилла
Ноттингем Форест — Блэкпул / Форест Грин
Уиган — Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити — Хаддерсфилд
Блэкберн — Кембридж
Джиллингем — Шеффилд Юнайтед
Суонси — Моркам
Челси — Престон
КПР — Борнмут
Ковентри — Оксфорд
БрентфордВулверхэмптон
Плимут — Саттон
Мейдстон — Стивенэйдж / Порт Вейл
Ньюпорт / Барнет — Истли / Рединг
Халл — Бирмингем


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2023 17:00

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  1. chelsiukpro 03.12.2023 17:15 # chelsiukpro
    Колбаса уже отлетела :)

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  2. electric 03.12.2023 17:13 # electric
    Гости вин на классе офк. хзххз

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  3. moneycity 03.12.2023 17:03 # moneycity
    С0сенал - ЛГБТпуль
    Главное ЛГБТ дерби английского футбола.

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