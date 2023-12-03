Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии
В воскресенье состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии, с которого в борьбу за старейший футбольный трофей вступают клубы Премьер-Лиги.
Центральным матчем 3-го раунда с полным правом можно назвать противостояние "Арсенала" и "Ливерпуля" на "Эмирейтс". Это будет повторение финала 2001 года.
В то же время "Манчестер Сити" примет на своем поле "Хаддерсфилд", "Манчестер Юнайтед" сыграет дома против "Уигана", "Тоттенхэм" попал на "Бернли", "Челси" сразится с "Престоном", а "Ньюкасл" ждет дерби с соседями из "Сандерленда".
Матчи 3-го раунда Кубка Англии будут сыграны в уикенд 5-8 января 2024 года.
Добавим, финал в этот раз состоится 25 мая на "Уэмбли".
Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии
Лутон — Болтон
Шрюсбери — Рексем / Йовил
Арсенал — Ливерпуль
Стоук — Брайтон
Норвич — Крю Александра
Вест Хэм — Бристоль Сити
Тоттенхэм — Бернли
Фулхэм — Ротерхэм
Вест Бромвич — Олдершорт / Стокпорт
Саутгемптон — Олфретон / Уолсолл
Уимблдон / Рамсгейт — Ипсвич
Питерборо — Лидс
Миллуолл — Лестер
Уотфорд — Честерфилд / Лейтон Ориент
Сандерленд — Ньюкасл
Шеффилд Уэнсдей — Кардифф
Кристал Пэлас — Эвертон
Мидлсбро — Астон Вилла
Ноттингем Форест — Блэкпул / Форест Грин
Уиган — Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити — Хаддерсфилд
Блэкберн — Кембридж
Джиллингем — Шеффилд Юнайтед
Суонси — Моркам
Челси — Престон
КПР — Борнмут
Ковентри — Оксфорд
Брентфорд — Вулверхэмптон
Плимут — Саттон
Мейдстон — Стивенэйдж / Порт Вейл
Ньюпорт / Барнет — Истли / Рединг
Халл — Бирмингем
03.12.2023 17:00
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Последние комментарии:
Колбаса уже отлетела :)
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Гости вин на классе офк. хзххз
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С0сенал - ЛГБТпуль
Главное ЛГБТ дерби английского футбола.
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