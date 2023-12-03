Мойес считает, что уход Райса помог Соучеку

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес признал, что уход Деклана Райса помог полузащитнику Томашу Соучеку вернуться в свою лучшую форму.

В своих пяти последних матчах за "Вест Хэм" и сборную Чехии Соучек забил пять голов, превратившись в ключевого игрока "молотобойцев" после неудачного прошлого сезона.



Мойес чувствует, что вернуться в форму и снова поверить в себя Соучеку помог уход в "Арсенал" Райса, из-за которого 28-летний чех был вынужден играть глубже.



"Он играет чуть увереннее, он чуть больше верит в себя и в то, что он делает. Он забивает также и за свою сборную, не только за нас. Он проявляет себя бомбардиром".



"Он не достигал этого уровня в прошлом сезоне. Временами мы пытались задействовать Деклана чуть выше, привлекая его в штрафную и используя его голевые способности".



"Возможно, это оказало небольшой эффект на Томаша. Также мы не так хорошо пользовались стандартными положениями в прошлом сезоне, а это важный аспект в игре Томаша. Он ценен для нас во многих отношениях. Тебе не требуется больших усилий, чтобы он обрел свою лучшую форму, и это наибольший комплимент, что я могу ему сделать. Он большой командный игрок, и каждую неделю он старается изо всех сил", — цитирует Мойеса Daily Mirror.