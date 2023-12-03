Почеттино рассказал о встрече один на один с Кайседо

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, что провел встречу один на один с полузащитником Мойсесом Кайседо, чтобы помочь тому улучшить свою форму.

Минувшим летом "Челси" обновил трансферный рекорд всей Премьер-Лиги, заплатив "Брайтону" 115 миллионов фунтов за Кайседо.



С тех пор Мойсес так и не вышел на стабильно высокий уровень, и Почеттино видит на то объективные причины вроде проблем со здоровьем и следующих один за другим международных перерывов. Маурисио призывает людей быть терпеливыми с 22-летним эквадорцем.



"Перед этой пресс-конференцией он провел в моем кабинете 20 минут. Это было легко, потому что мы оба говорим по-испански. Это подсознательный процесс, и в этом проблема — ты можешь адаптироваться только со временем".



"У нас с ним не было предсезонной подготовки. Когда идет речь о футболистах, то есть физический и душевный аспект, а есть талант. Если ты хочешь выражать свой талант, тебе нужен порядок в голове, а твои ноги должны быть в хорошем состоянии, иначе это невозможно".



"Поездки в Южную Америку и обратно — это тяжело. Две-три недели — 25-30 дней — он с нами, а затем уезжает на 10-12 дней".



"В последний раз он вернулся с проблемами с коленом. Это не помогает, но это не оправдание. Реальность в том, что нам нужно время", — цитирует Почеттино Daily Mail.