Цимикас уверен, что "Ливерпуль" не будет слабее с Келлехером на воротах

Защитник "Ливерпуля" Костас Цимикас уверен, что его команда не станет слабее с Кувином Келлехером на воротах.

В прошлый уикенд первый номер "Ливерпуля" Алиссон получил мышечную травму против "Манчестер Сити" и теперь пропустит несколько ближайших матчей, уже пропустив победу 4:0 над ЛАСКом в Лиге Европы в минувший четверг.



В отсутствие Алиссона защищать ворота "Ливерпуля" будет Келлехер, который в воскресенье против "Фулхэма" получит свои первые игровые минуты в этом сезоне Премьер-Лиги, однако у Цимикаса нет никаких сомнений насчет 25-летнего ирландца.



"Мы обладаем большим уважением к Кувину. Лично я чувствую себя очень безопасно, когда он на воротах".



"Он большой голкипер, и он упорно трудится каждый день на тренировках. Он уже много раз играл за команду, стараясь абсолютно изо всех сил. Он заслуживает играть, когда Али травмирован".



"Это не так, что мы должны менять свою игру. Я всегда стараюсь играть в свой футбол. Если он в "Ливерпуле", это значит, что он очень хороший голкипер. Поэтому он здесь. Мы убеждались в этом много раз в прошлом".



"У нас отличные отношения. Мы всегда разговариваем вместе на тренировках и всегда стараемся веселиться", — цитирует Цимикаса Daily Mail.