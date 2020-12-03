Саутгейт уверен, что Англия справится со статусом фаворита Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт уверен, что его команда справится со статусом фаворита Евро-2024.

Накануне состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2024, и жребий оказался весьма благосклонен к англичанам, чьими соперниками по квартету стали Сербия, Словения и Дания.



Букмекеры сразу же возвели сборную Англии в статус фаворита турнира, однако Саутгейт чувствует, что его игроки привыкли к большим ожиданиям.



"На этой неделе мы были третьими в мировом рейтинге. Мы в топ-5 уже пять лет, поэтому мы стабильны".



"Игроки привыкли к этому. У них есть свои ожидания. Они привыкли играть в больших матчах и регулярно себя проявлять".



"Эти игроки привыкли играть в больших матчах вместе и по отдельности, поэтому все мы в восторге и находимся в предвкушении лета".



"Я не думаю, что Англия может пожаловаться на группу. Думаю, она довольно благоприятна для нас, когда видишь, что некоторые другие команды попали друг на друга", — цитирует Саутгейта Daily Mail.