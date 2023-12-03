Тен Хаг вызовет Рэшфорда на разговор
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что вызовет на беседу Маркуса Рэшфорда после невыразительной игры английского нападающего против "Ньюкасла".
26-летний Рэшфорд в целом весьма неудачно проводит этот сезон, забив лишь два гола, но в субботу вечером Маркус был особенно плох.
Рэшфорд совершенно себя не проявил на "Сент-Джеймс Парк", не создав никаких проблем обороне "Ньюкасла". Временами Маркус выглядел просто потерянным и незаинтересованным, и Тен Хаг не оставил это без внимания.
"Я поговорю с ним об этом, но не при медиа", — сообщил Тен Хаг TNT Sports после поражения со счетом 1:0.
03.12.2023 10:00
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