Артета отказывается критиковать Зинченко

Александр Зинченко и Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отказался критиковать защитника Александра Зинченко после победы 2:1 над "Вулверхэмптоном".

Зинченко неоднозначно провел субботний матч Премьер-Лиги на "Эмирейтс", отметившись результативной передачей на Мартина Эдегора, но также совершив ряд оборонительных ошибок.

Именно после осечки Зинченко в своей штрафной "Вулверхэмптон" отыграл один гол на 86-й минуте, обеспечив "Арсеналу" нервную концовку, однако Артета ожидает, что 26-летний украинец сделает правильные выводы.

"Ты должен любить того. Таким, какой он есть".

"У каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны. У Алекса сильных сторон гораздо больше. Такое случается и может случиться с каждым игроком".

"Мы должны извлечь урок из этого, потому что есть определенные зоны, где категорически нельзя делать определенные вещи, особенно с учетом предыдущей фазы. Вот и все. Мы прибавим", — цитирует Артету The Independent.


Метки Арсенал, Артета, Вулверхэмптон, Зинченко, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2023 09:00

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  1. bergkamp-1886 03.12.2023 10:06 # bergkamp-1886
    он еще привозит, нужна ротация

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  2. hunter022 03.12.2023 10:01 # hunter022
    Другой есть,Юра поправиться и отправит на лавку хохла...

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  3. alienripley 03.12.2023 09:30 # alienripley
    Есть такое..что не стабильно играет.. выдает как хороший матч так и с ошибками..
    Но может его стоит кинуть в попку..найти другого крайнего левого защитника ..

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