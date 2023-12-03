Артета отказывается критиковать Зинченко
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отказался критиковать защитника Александра Зинченко после победы 2:1 над "Вулверхэмптоном".
Зинченко неоднозначно провел субботний матч Премьер-Лиги на "Эмирейтс", отметившись результативной передачей на Мартина Эдегора, но также совершив ряд оборонительных ошибок.
Именно после осечки Зинченко в своей штрафной "Вулверхэмптон" отыграл один гол на 86-й минуте, обеспечив "Арсеналу" нервную концовку, однако Артета ожидает, что 26-летний украинец сделает правильные выводы.
"Ты должен любить того. Таким, какой он есть".
"У каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны. У Алекса сильных сторон гораздо больше. Такое случается и может случиться с каждым игроком".
"Мы должны извлечь урок из этого, потому что есть определенные зоны, где категорически нельзя делать определенные вещи, особенно с учетом предыдущей фазы. Вот и все. Мы прибавим", — цитирует Артету The Independent.
03.12.2023 09:00
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Последние комментарии:
он еще привозит, нужна ротация
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Другой есть,Юра поправиться и отправит на лавку хохла...
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Есть такое..что не стабильно играет.. выдает как хороший матч так и с ошибками..
Но может его стоит кинуть в попку..найти другого крайнего левого защитника ..
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