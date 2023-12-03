Артета отказывается критиковать Зинченко

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отказался критиковать защитника Александра Зинченко после победы 2:1 над "Вулверхэмптоном".

Зинченко неоднозначно провел субботний матч Премьер-Лиги на "Эмирейтс", отметившись результативной передачей на Мартина Эдегора, но также совершив ряд оборонительных ошибок.



Именно после осечки Зинченко в своей штрафной "Вулверхэмптон" отыграл один гол на 86-й минуте, обеспечив "Арсеналу" нервную концовку, однако Артета ожидает, что 26-летний украинец сделает правильные выводы.



"Ты должен любить того. Таким, какой он есть".



"У каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны. У Алекса сильных сторон гораздо больше. Такое случается и может случиться с каждым игроком".



"Мы должны извлечь урок из этого, потому что есть определенные зоны, где категорически нельзя делать определенные вещи, особенно с учетом предыдущей фазы. Вот и все. Мы прибавим", — цитирует Артету The Independent.