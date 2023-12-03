Тен Хаг: "Ньюкасл" заслужил победу, но мы могли сыграть вничью"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что "Ньюкасл" заслужил победу над его командой.

В субботу "красные дьяволы" потерпели поражение 1:0 на "Сент-Джеймс Парк", большую часть матча действуя вторым номером и почти не угрожая чужим воротам.

Тен Хаг вынужден признать, что "Ньюкасл" был лучше, однако Эрик воодушевлен тем, какому давлению МЮ подверг своему соперника в концовке матча.

"Это был тяжелый первый тайм. В перерыве мы сказали, что должны быть довольны счетом 0:0 и что нам нельзя выпадать из игры".

"Мы хорошо включились в игру в заключительной стадии матча. Это той бойцовский дух, который мы должны показывать".

"Я поговорю с командой завтра об этом. Мы поговорим насчет "Ньюкасла" и далее будем готовиться к среде".

"Я поговорю со своей командой. Мы оставались в игре до последнего, имели ряд хороших моментов, включая Регилона. Мы думали, что забили гол, который был отменен из-за минимального офсайда, поэтому мы могли свести матч в ничью — но в целом стоит признать, что "Ньюкасл" заслужил победу".

"Эта команда обладает стойкостью. Мы убедились в этом после "Сити", когда потерпели неприятное поражение, но мы сохранили сплоченность, остались верны своему плану и не опустили руки", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Премьер-Лига, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2023 08:00

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  1. mrjingles 03.12.2023 09:39 # mrjingles
    Маннюхи-газонюхи

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  2. theo-zm 03.12.2023 08:22 # theo-zm
    Нюхач
    Понюхал зад команды, которая будет в ТОП 4

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  3. kaban4eek 03.12.2023 08:22 # kaban4eek
    Мотиватор от бога, нужно и дальше ставить черную дыру на ворота и мотивации прибавится)

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