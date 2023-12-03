У Поупа подозревают вывих плеча

Голкиперу "Ньюкасла" Нику Поупу может потребоваться операция после травмы плеча, полученной в победном матче против "Манчестер Юнайтед" (1:0).

Поуп был заменен на 86-й минуте субботнего матча Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк". Ник повредил свое левое плечо, прыгая в угол ворот за мячом, который прошел мимо.



Таким образом, Поуп пополнил внушительный лазарет "сорок", и теперь медикам нужно решить, нуждается ли 31-летний англичанин, вместо которого вышел Мартин Дубравка, в хирургическом вмешательстве.



"Я не знаю, что ждет Ника в будущем, потребуется ему операция или нет".



"Это выглядит плохо. Похоже, он вывихнул свое плечо, что с ним прежде уже случалось. Тогда он перенес операцию и успешно вернулся".



"Мы обследуем его, и давайте скрестим пальцы в надежде, что он скоро вернется", — сообщил главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау.