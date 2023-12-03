14-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 3 декабря, пятью поединками завершится 14-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00



"Вест Хэм" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 16 последних матчах Премьер-Лиги — против "Шеффилд Юнайтед". "Кристал Пэлас" имеет на четыре очка меньше, чем на данной стадии прошлого сезона при Патрике Виейра. В каждой из 12 последних встреч "молотобойцев" и "орлов" в высшем дивизионе забивали обе команды.



Из-за проблем с коленом "Вест Хэм" по-прежнему лишен Джаррода Боуэна и Мичейла Антонио. Несколько игроков, чьи имена Дэвид Мойес называть не стал, приболели.



Полузащитник "Пэлас" Шейк Дукуре пропустит несколько месяцев с травмой ахилла. Эберечи Эзе выбыл с повреждением лодыжки. Из лазарета может вернуться Джеймс Томкинс.



ЛИВЕРПУЛЬ — ФУЛХЭМ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" выиграл все шесть домашних матчей в этом сезоне Премьер-Лиги с общим счетом 17:2. "Фулхэм" не знает побед на выезде в чемпионате уже шесть поединков кряду — с первого тура, когда одолел "Эвертон" на "Гудисон Парк". В 16 последних выездах к "красным" в рамках Премьер-Лиги "дачники" забили только четыре гола — и не более одного за матч.



В прошлый уикенд "Ливерпуль" потерял с травмами Алиссона и Диогу Жоту. Энди Робертсон, Тиаго Алькантара и Стефан Байчетич по-прежнему травмированы.



Полузащитник "Фулхэма" Жоау Палинья возвращается после матча дисквалификации. Исса Диоп, Тайриз Франсуа, Адама Траоре и Родриго Мунис продолжают лечиться.



ЧЕЛСИ — БРАЙТОН 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" потерпел уже 16 поражений в Премьер-Лиге в этом календарном году — больше было только в 1993 (20). Победой 2:3 над "Ноттингем Форест" в прошлый уикенд "Брайтон" прервал свою худшую серию при Роберто Де Дзерби из шести безвыигрышных матчей в чемпионате. В прошлом сезоне "чайки" дважды одолели "синих", хотя до этого не знали побед на протяжении 14 встреч.



Дебютировать за "Челси" могут Ромео Лавиа и — что вероятнее — Кристофер Нкунку. Рис Джеймс и Марк Кукурелья дисквалифицированы.



"Брайтон" снова может рассчитывать на Джеймса Милнера и Каору Митому. Льюис Данк и Махмуд Дауд пропускают этот выезд из-за дисквалификаций.



БОРНМУТ — АСТОН ВИЛЛА 17:00



"Борнмут" выиграл три из четырех последних матчей в Премьер-Лиге, хотя до этого не знал побед на протяжении 13 (3 ничьи, 10 поражений). В 2023 году "Астон Вилла" выиграла 22 матча в Премьер-Лиге — только "Манчестер Сити" больше (26). "Вилланы" разгромили "вишенок" в марте со счетом 3:0, все четыре предыдущие встречи в чемпионате проиграв.



Защитник "Борнмута" Ллойд Келли выбыл на неопределенное время с травмой задней поверхности бедра. Также вне игры Макс Ааронс, Райан Фредерикс, Тайлер Адамс и Алекс Скотт.



"Вилла" устоит фитнес-тест для нападающего Олли Уоткинса, который пропустил матч Лиги Конференций против "Легии" из-за болевых ощущений. Бубакар Камара дисквалифицирован.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ТОТТЕНХЭМ 19:30



"Манчестер Сити" не смог выиграть четыре из семи последних матчей в Премьер-Лиге. "Тоттенхэм" потерпел три поражения кряду в чемпионате, хотя до этого — ни одного в 11 поединках (9 побед, 2 ничьи). "Горожане" проиграли только две из 13 последних домашних встреч со "шпорами" в Премьер-Лиге.



Полузащитник "Сити" Матео Ковачич приступил к тренировкам после травмы, но Матеуш Нунеш по-прежнему отсутствует. Джон Стоунс может сыграть впервые с 7 ноября.



Полузащитник Родриго Бентанкур стал 10-й потерей "Тоттенхэма". Ив Биссума свою дисквалификацию уже отбыл, Кристиан Ромеро — пока нет.