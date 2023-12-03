Томиясу получил травму против "Вулверхэмптона"
Победа 2:1 над "Вулверхэмптоном" оказалась омрачена для "Арсенала" травмой защитника Такехиро Томиясу.
Томиясу, закрепившийся в стартовом составе "Арсенала" по ходу этого сезона, был заменен на 79-й минуте субботнего матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс".
Такехиро оказался на газону, держась за икроножную мышцу правой ноги, и теперь медицинскому штабу "канониров" предстоит обследовать 25-летнего японца перед выездом к "Лутону" в следующий вторник.
"Он что-то почувствовал. Я не знаю, в усталости ли дело".
"Мы решили сразу же заменить его, потому что не хотели рисковать. Давайте обследуем его, и там станет видно", — цитирует главного тренера "Арсенала" Микеля Артету Evening Standard.
03.12.2023 00:05
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