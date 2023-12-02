Артета: "Мы совершили ошибку"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что его команда совершила ошибку в концовке матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".

Огорчив "Вулверхэмптон" двумя быстрыми голами, в дальнейшем "Арсенал" не смог развить свое преимущество, хотя полностью доминировал в игре и создал немало моментов.



В итоге на 86-й минуте "волки" отыграли один гол, сделав концовку матча крайне некомфортной для "канониров", которые все-таки удержали победу — 2:1.



Артета признает, что "Арсенал" ошибся в концовке, однако Микель все равно хочет похвалить свою команду за "выдающуюся" игру.



"Я очень рад тем, как мы сыграли и как доминировали в матче. Мы создали достаточно больших моментов, чтобы выиграть матч более комфортно. В концовке мы совершили ошибку, и интрига вернулась, как часто бывает в этой лиге. Но сегодня команда снова сыграла выдающимся образом".



"Мы шли вперед с агрессией, рисковали и находили свободные зоны в правильные моменты. Мы снова были по-настоящему агрессивны, особенно в обороне. Я очень рад".



"Мы должны искать решения, создавать химию между игроками, развивая это. Сегодня мы много создали против очень организованного соперника, который против команд топ-уровня показал, на что способен".



"Мы довольны игрой, которую демонстрируем, мы очень стабильны. Мы много создаем и не так много позволяем создать сопернику. Во вторник нужно продолжить в том же духе".



"Мы по-настоящему мало тренируемся, у нас есть по дню подготовки к футбольным матчам, чтобы убедиться, что каждый находится в своем лучшем физическом и душевном состоянии и готов сохранять ритм, вот и все", — сообщил Артета Sky Sports.