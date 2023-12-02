Жеребьевка Евро-2024

Евро-2024 Благодаря проведенной УЕФА жеребьевке сборная Англии обрела своих соперников по групповому этапу Евро-2024.

Изначально расположившись среди сеянных команд, англичане отправились в Группу C — вместе со Словенией, Данией и Сербией.

Команда Гарета Саутгейта стартует на Евро-2024 матчем против Сербии 16 июня, через 4 дня сыграет против Дании, а завершит групповой этап противостоянием со Словенией 25 июня.

Финал Чемпионата Европы пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине 14 июля.

Жеребьевка Евро-2024

Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания

Группа С: Словения, Дания, Сербия, Англия

Группа D: победитель пути А (Польша, Эстония, Уэльс, Финляндия), Голландия, Австрия, Франция

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель пути B (Израиль, Исландия, Босния и Герцеговина и Украина)

Группа F: Португалия, победитель пути C (Грузия, Люксембург, Казахстан, Греция), Турция, Чехия


Метки Евро-2024, жеребьевка, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2023 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1264

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Последние комментарии:




  1. acceptodessa 02.12.2023 23:23 # acceptodessa
    парашка в корзине 404

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  2. alexomck 02.12.2023 22:46 # alexomck
    A: Польша
    B: Босния или Герцеговина
    C: Грузия или Греция

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  3. gameboy 02.12.2023 22:40 # gameboy
    Группа Б сложнейшая

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  4. gary47 02.12.2023 22:34 # gary47
    Опять румыны ушли от реванша(

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  5. ruchinski 02.12.2023 22:33 # ruchinski
    Криш снова выпрасил себе люксембурги по второму кругу. Ну шо за топарик.

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  6. ruchinski 02.12.2023 22:30 # ruchinski
    для рисковых можно грузануть на выход албанцев из группы.

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  7. kagawa 02.12.2023 22:28 # kagawa
    С кем Россия?

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  8. suddenly 02.12.2023 22:10 # suddenly
    Проходная группа досталась.

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