Жеребьевка Евро-2024
Благодаря проведенной УЕФА жеребьевке сборная Англии обрела своих соперников по групповому этапу Евро-2024.
Изначально расположившись среди сеянных команд, англичане отправились в Группу C — вместе со Словенией, Данией и Сербией.
Команда Гарета Саутгейта стартует на Евро-2024 матчем против Сербии 16 июня, через 4 дня сыграет против Дании, а завершит групповой этап противостоянием со Словенией 25 июня.
Финал Чемпионата Европы пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине 14 июля.
Жеребьевка Евро-2024
Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария
Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания
Группа С: Словения, Дания, Сербия, Англия
Группа D: победитель пути А (Польша, Эстония, Уэльс, Финляндия), Голландия, Австрия, Франция
Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель пути B (Израиль, Исландия, Босния и Герцеговина и Украина)
Группа F: Португалия, победитель пути C (Грузия, Люксембург, Казахстан, Греция), Турция, Чехия
02.12.2023 22:00
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Последние комментарии:
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A: Польша
B: Босния или Герцеговина
C: Грузия или Греция
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Группа Б сложнейшая
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Опять румыны ушли от реванша(
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Криш снова выпрасил себе люксембурги по второму кругу. Ну шо за топарик.
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для рисковых можно грузануть на выход албанцев из группы.
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С кем Россия?
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Проходная группа досталась.
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