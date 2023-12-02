Благодаря проведенной УЕФА жеребьевке сборная Англии обрела своих соперников по групповому этапу Евро-2024.

Изначально расположившись среди сеянных команд, англичане отправились в Группу C — вместе со Словенией, Данией и Сербией.



Команда Гарета Саутгейта стартует на Евро-2024 матчем против Сербии 16 июня, через 4 дня сыграет против Дании, а завершит групповой этап противостоянием со Словенией 25 июня.



Финал Чемпионата Европы пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине 14 июля.



Жеребьевка Евро-2024



Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария



Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания



Группа С: Словения, Дания, Сербия, Англия



Группа D: победитель пути А (Польша, Эстония, Уэльс, Финляндия), Голландия, Австрия, Франция



Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель пути B (Израиль, Исландия, Босния и Герцеговина и Украина)



Группа F: Португалия, победитель пути C (Грузия, Люксембург, Казахстан, Греция), Турция, Чехия