Эндо: "Премьер-Лига оказалась сложнее, чем я думал"

Полузащитник "Ливерпуля" Ватару Эндо признался, что Премьер-Лига оказалась сложнее, чем он ожидал.

В августе "Ливерпуль" приобрел Эндо у "Штутгарта" за 16.2 млн. фунтов. С тех пор Ватару сыграл 15 матчей за "красных", включая лишь два выхода в старте в рамках Премьер-Лиги.



По словам Эндо, он не ожидал, что в Премьер-Лиге будет так сложно, однако 30-летний японец ни о чем не жалеет и верит, что сможет прибавить.



"Да, это оказалось сложнее, чем я думал, но я очень счастлив быть здесь".



"С физической точки зрения, здесь играют быстро, поэтому адаптироваться очень сложно, но это Премьер-Лига, и я продолжаю стараться и продолжаю играть. Я еще прибавлю".



"Мне уже 30 лет, но я чувствую, что все еще способен вырасти как футболист, поэтому я рад быть здесь, и я могу прибавить".



"После своего перехода сюда я поговорил с боссом о том, как "Ливерпуль" играет. После этого я лишь пытаюсь делать это, и он много беседует со мной об этом".



"Каждый раз, когда я играю, я стараюсь помогать "Ливерпулю". И, конечно, я всегда смотрю с лавки за тем, что они делают. Думаю, это важная вещь, и я становлюсь лучше и лучше", — цитирует Эндо The Independent.