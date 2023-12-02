"Арсенал" победил "Вулверхэмптон" и укрепился на первом месте
Подпортив впечатление о себе в концовке матча, "Арсенал" все же одержал домашнюю победу против "Вулверхэмптона" — 2:1.
Относительно победы 6:0 над "Лансом" в Лиге Чемпионов из стартового состава "канониров" пропал только Кай Хаверц, которого заменил Леандро Троссард.
В стартовый состав "волков" вернулись Крейг Доусон, Томми Дойл и Бубакар Траоре.
Гости продержались только до шестой минуты. После короткой передачи партнера Букайо Сака ускользнул от Доусона в штрафной и закатил мяч в ворота — 1:0.
На 13-й минуте разница в счете стала комфортной для хозяев. Александр Зинченко сыграл в стенку с Габриэлем Жезусом на левом краю штрафной, после чего покатил в район 11-метровой отметки, откуда удар в касание нанес Мартин Эдегор — 2:0.
"Арсенал" продолжил доминировать над соперником, который первые полчаса провел в глухой обороне.
Лишь ближе к перерыву "канониры" слегка ослабили хватку, но "волки" впереди ничего не создавали и несколько раз могли пропустить — например, на 37-й минуте удар Габриэля Мартинелли с левого края штрафной на себя приняла дальняя штанга.
Перед самым перерывом недопонимание Габриэля и Зинченко обернулось выходом один на один Хвана Хи Чхана, однако Давид Райя заранее выдвинулся вперед и помешал южнокорейцу пробить.
Во втором тайме "Арсенал" действовал первым номером, но своими моментами не пользовался. "Вулверхэмптон" крайне редко добирался до владений Райи.
На 86-й минуте "канониры" были наказаны за свою расточительность. Пабло Сарабия завладел мячом в штрафной после отскока от Зинченко, после чего нанес крученый удар в угол ворот — 2:1.
Тут же "Арсенал" ответил ударом Эдди Нкетиа в штангу. Концовка матча получилась чрезвычайно нервной для хозяев, но победу они не упустили.
"Арсенал" подпортил впечатление о себе в концовке матча — преимущество "канониров" было настолько большим, что интригу нужно было добивать гораздо раньше. Однако три очка есть три очка, и команда Микеля Артеты укрепилась на вершине Премьер-Лиги.
"Арсенал" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
02.12.2023 20:00
Просмотров: 359
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Волки темп игры сбили заменой вратаря(
А так 5-0
(ответить)
Первые 20 минут был разьеб волков. Им ничего не давали делать. Полная доминация. Ну а потом ослабили хватку
(ответить)
обидный пропущенный
очередной подтверждающий матч - нужен ЦН. столько моментов засрать...
(ответить)
Зина(
(ответить)
Техничный защитник - враг команды. Зина еще подставит нас крупно, в важный момент, к гадалке не ходи.
Ну и Эдди себе не изменяет, забьет строго с 5-го 100% момента.
Гуннеров с победой, валидол был максимально лишний в конце.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий