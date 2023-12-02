"Арсенал" победил "Вулверхэмптон" и укрепился на первом месте

Букайо Сака и Мартин Эдегор Подпортив впечатление о себе в концовке матча, "Арсенал" все же одержал домашнюю победу против "Вулверхэмптона" — 2:1.

Относительно победы 6:0 над "Лансом" в Лиге Чемпионов из стартового состава "канониров" пропал только Кай Хаверц, которого заменил Леандро Троссард.

В стартовый состав "волков" вернулись Крейг Доусон, Томми Дойл и Бубакар Траоре.

Гости продержались только до шестой минуты. После короткой передачи партнера Букайо Сака ускользнул от Доусона в штрафной и закатил мяч в ворота — 1:0.

На 13-й минуте разница в счете стала комфортной для хозяев. Александр Зинченко сыграл в стенку с Габриэлем Жезусом на левом краю штрафной, после чего покатил в район 11-метровой отметки, откуда удар в касание нанес Мартин Эдегор — 2:0.

"Арсенал" продолжил доминировать над соперником, который первые полчаса провел в глухой обороне.

Лишь ближе к перерыву "канониры" слегка ослабили хватку, но "волки" впереди ничего не создавали и несколько раз могли пропустить — например, на 37-й минуте удар Габриэля Мартинелли с левого края штрафной на себя приняла дальняя штанга.

Перед самым перерывом недопонимание Габриэля и Зинченко обернулось выходом один на один Хвана Хи Чхана, однако Давид Райя заранее выдвинулся вперед и помешал южнокорейцу пробить.

Во втором тайме "Арсенал" действовал первым номером, но своими моментами не пользовался. "Вулверхэмптон" крайне редко добирался до владений Райи.

На 86-й минуте "канониры" были наказаны за свою расточительность. Пабло Сарабия завладел мячом в штрафной после отскока от Зинченко, после чего нанес крученый удар в угол ворот — 2:1.

Тут же "Арсенал" ответил ударом Эдди Нкетиа в штангу. Концовка матча получилась чрезвычайно нервной для хозяев, но победу они не упустили.

"Арсенал" подпортил впечатление о себе в концовке матча — преимущество "канониров" было настолько большим, что интригу нужно было добивать гораздо раньше. Однако три очка есть три очка, и команда Микеля Артеты укрепилась на вершине Премьер-Лиги.

"Арсенал" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Арсенал, Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2023 20:00

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  1. tot35 02.12.2023 20:12 # tot35
    Волки темп игры сбили заменой вратаря(
    А так 5-0

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  2. takernotagiver 02.12.2023 20:09 # takernotagiver
    Первые 20 минут был разьеб волков. Им ничего не давали делать. Полная доминация. Ну а потом ослабили хватку

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  3. wengerrrro 02.12.2023 20:07 # wengerrrro
    обидный пропущенный
    очередной подтверждающий матч - нужен ЦН. столько моментов засрать...

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  4. takernotagiver 02.12.2023 20:06 # takernotagiver
    Зина(

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  5. easports 02.12.2023 20:06 # easports
    Техничный защитник - враг команды. Зина еще подставит нас крупно, в важный момент, к гадалке не ходи.

    Ну и Эдди себе не изменяет, забьет строго с 5-го 100% момента.

    Гуннеров с победой, валидол был максимально лишний в конце.

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