"Арсенал" победил "Вулверхэмптон" и укрепился на первом месте

Подпортив впечатление о себе в концовке матча, "Арсенал" все же одержал домашнюю победу против "Вулверхэмптона" — 2:1.

Относительно победы 6:0 над "Лансом" в Лиге Чемпионов из стартового состава "канониров" пропал только Кай Хаверц, которого заменил Леандро Троссард.



В стартовый состав "волков" вернулись Крейг Доусон, Томми Дойл и Бубакар Траоре.



Гости продержались только до шестой минуты. После короткой передачи партнера Букайо Сака ускользнул от Доусона в штрафной и закатил мяч в ворота — 1:0.



На 13-й минуте разница в счете стала комфортной для хозяев. Александр Зинченко сыграл в стенку с Габриэлем Жезусом на левом краю штрафной, после чего покатил в район 11-метровой отметки, откуда удар в касание нанес Мартин Эдегор — 2:0.



"Арсенал" продолжил доминировать над соперником, который первые полчаса провел в глухой обороне.



Лишь ближе к перерыву "канониры" слегка ослабили хватку, но "волки" впереди ничего не создавали и несколько раз могли пропустить — например, на 37-й минуте удар Габриэля Мартинелли с левого края штрафной на себя приняла дальняя штанга.



Перед самым перерывом недопонимание Габриэля и Зинченко обернулось выходом один на один Хвана Хи Чхана, однако Давид Райя заранее выдвинулся вперед и помешал южнокорейцу пробить.



Во втором тайме "Арсенал" действовал первым номером, но своими моментами не пользовался. "Вулверхэмптон" крайне редко добирался до владений Райи.



На 86-й минуте "канониры" были наказаны за свою расточительность. Пабло Сарабия завладел мячом в штрафной после отскока от Зинченко, после чего нанес крученый удар в угол ворот — 2:1.



Тут же "Арсенал" ответил ударом Эдди Нкетиа в штангу. Концовка матча получилась чрезвычайно нервной для хозяев, но победу они не упустили.



"Арсенал" подпортил впечатление о себе в концовке матча — преимущество "канониров" было настолько большим, что интригу нужно было добивать гораздо раньше. Однако три очка есть три очка, и команда Микеля Артеты укрепилась на вершине Премьер-Лиги.



"Арсенал" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче