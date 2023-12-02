Гвардиола восхищается игрой "Тоттенхэма" при Постекоглу

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что игра "Тоттенхэма" при своем новом наставнике Анге Постекоглу является "невероятной рекламой" для футбола.

В этом сезоне "Тоттенхэм" радует своих болельщиков и нейтральных зрителей динамичным и атакующим футболом, несмотря на кадровые проблемы в последних матчах.



Поэтому Гвардиола не ожидает ничего другого от "Тоттенхэма" в воскресенье, когда "шпоры" приедут на "Этихад".



"Он (Постекоглу) проявляет себя с первого дня, со своего первого матча в Премьер-Лиге".



"У меня есть ощущение, что они — независимо от результата, независимо от соперника, дома или на выезде — делают то, что должны делать".



"Мне нравится это. Думаю, это невероятная реклама нашей игры, нашего вида спорта. Когда обе команда решают играть в свою игру, несмотря ни на что, то за этим всегда приятно наблюдать".



"Невозможно не увидеть зрелищный матч, когда обе команды стараются играть в свою игру", — цитирует Гвардиолу The Independent.