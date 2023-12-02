Осимхен собирается заключить новый контракт с "Наполи"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что нападающий Виктор Осимхен собирается заключить новый контракт.

Ранее в этом сезоне Осимхен поссорился с "Наполи" из-за оскорбительного для Виктора видео, опубликованного официальным аккаунтом чемпионов Серии А в TikTok.



Казалось, что Осимхен не будет продлевать свой истекающим в 2025 году контракт, а пресса принялась настойчиво сватать Виктора в клубы Премьер-Лиги, особенно — в "Челси".



Однако в конце концов "Наполи" удалось совершить прорыв в переговорах с 24-летним нигерийцем, и тот, судя по всему, может отложить свой отъезд из Неаполя.



"Что касается Осимхена, то мы собираемся заключить новый контракт, который ожидает его с лета", — цитирует Де Лаурентиса Evening Standard.