Тен Хаг признал, что Ван де Бек может уйти в январе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признал, что полузащитник Донни Ван де Бек может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Ван де Бек, купленный у "Аякса" за 40 миллионов фунтов в 2020 году, сыграл лишь два матча за "Юнайтед", проведя на футбольном поле 21 минуту.



В данный момент Ван де Бек уже решил свои проблемы со здоровьем, и Тен Хаг готов отпустить Донни туда, где 26-летний голландец сможет регулярно играть.



"Думаю, Донни нужно играть. Он попадал в заявку на матчи, так что у него были возможности".



"Он медленно начал сезон, потому что все еще восстанавливал свои физические кондиции. Но сейчас он вернулся и очень хорошо тренируется. Я понимаю, что ради своей карьеры он должен играть, и если ты не можешь дать ему это здесь, он должен найти это где-либо еще", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.