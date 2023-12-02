МЮ не смог улететь в Ньюкасл, пересев на автобусы

Подготовка "Манчестер Юнайтед" к матчу Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в субботу оказалась нарушена из-за отмененного авиарейса.

В субботу вечером команда Эрика Тен Хага должна выйти на поле "Сент-Джеймс Парк", чтобы постараться реабилитироваться за упущенную победу против "Галатасарая" в Лиге Чемпионов посреди недели (3:3).



В субботу утром "красные дьяволы" собрались в аэропорту Манчестера, чтобы вылететь в Ньюкасл, однако из-за заморозков их рейс был отменен, сообщает Daily Mirror.



В результате Тен Хаг, его игроки и технический персонал были вынуждены пересесть на два автобуса, и впереди у них путешествие продолжительностью более трех часов.