МЮ не смог улететь в Ньюкасл, пересев на автобусы
Подготовка "Манчестер Юнайтед" к матчу Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в субботу оказалась нарушена из-за отмененного авиарейса.
В субботу вечером команда Эрика Тен Хага должна выйти на поле "Сент-Джеймс Парк", чтобы постараться реабилитироваться за упущенную победу против "Галатасарая" в Лиге Чемпионов посреди недели (3:3).
В субботу утром "красные дьяволы" собрались в аэропорту Манчестера, чтобы вылететь в Ньюкасл, однако из-за заморозков их рейс был отменен, сообщает Daily Mirror.
В результате Тен Хаг, его игроки и технический персонал были вынуждены пересесть на два автобуса, и впереди у них путешествие продолжительностью более трех часов.
02.12.2023 15:00
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