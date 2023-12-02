Артета призвал быть терпеливыми с VAR

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что он вовсе не против VAR, но технологии нужно время, чтобы наладить свою работу.

В прошлом месяце Артета раскритиковал судейство в Премьер-Лиге и работу системы VAR после поражения 1:0 от "Ньюкасла", за что в адрес Микеля были выдвинуты обвинения.



Однако на пресс-конференции в преддверии матча против "Вулверхэмптона" Артета смягчил свою позицию и выразил уверенность в светлом будущем VAR в Премьер-Лиге.



"Думаю, мы можем ее улучшить. Мы стараемся. Все эти вещи, которые происходят, призваны улучшить VAR".



"Это большие изменения. Этому требуется время. Думаю, если мы будем использовать ее правильным образом, будем терпеливы и конструктивны, то все будет хорошо", — цитирует Артету ESPN.