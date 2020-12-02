Невеш исключает свой переход в "Ньюкасл"

Полузащитник "Аль-Хиляля" Рубен Невеш подтвердил, что не перейдет в "Ньюкасл" на правах аренды в январе.

Согласно слухам, "Ньюкасл" — у которого общие владельцы с "Аль-Хилялем" — рассматривает Невеша в качестве замены для дисквалифицированного Сандро Тонали.



Также Невеша, который был куплен "Аль-Хилялем" у "Вулверхэмптона" за 47 миллионов фунтов в июне, сватали в "Арсенал" и "Тоттенхэм", однако 26-летний португалец не вернется в Премьер-Лигу.



"Я не перейду. Думаю, это слухи — из-за владельцев клубов, конечно, и того что я уже поиграл в Англии".



"Интерес "Ньюкасла" существовал до моего перехода сюда, но я счастлив здесь, моя семья по-настоящему счастлива, так что я замечательно провожу время".



"Все идет по-настоящему хорошо для меня, и я хочу остаться здесь", — сообщил Невеш BBC.