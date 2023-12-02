Тоуни сделал выбор между "Арсеналом" и "Челси"

Айвен Тоуни Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни сделал свой выбор между "Арсеналом" и "Челси".

Начало этого сезона показало, что и "Арсенал", и "Челси" испытывает потребность в забивном нападающем. И Тоуни называется целью обоих лондонских клубов на зимнее трансферное окно.

Как раз в январе истекает восьмимесячная дисквалификация Тоуни за нарушение запрета на ставки, вдобавок у Айвена останется только 18 месяцев по контракту с "Брентфордом".

"Брентфорд" не горит желанием продавать своего бомбардира посреди сезона, но если до этого все же дойдет, то Тоуни предпочел бы отправиться в "Арсенал".

Как сообщил трансферный гуру Фабрицио Романо Kick, таково личное предпочтение Тоуни, вдобавок боссы "Челси" не слишком уверены насчет 27-летнего англичанина, который не соответствует политике клуба по приглашению игроков не старше 25 лет.

Еще один нюанс касается правил финансового фейр-плей. Потратив свыше 200 миллионов фунтов минувшим летом, "Арсенал" должен будет продать кого-нибудь из имеющихся игроков, чтобы позволить себе оцениваемого в 60 млн. фунтов Тоуни в январе.


Метки Арсенал, Брентфорд, Тоуни, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2023 12:00

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  1. chelsea88 02.12.2023 12:42 # chelsea88
    Хорошо что не Челси выбрал.
    Пусть в рот вые6анные ггшки забирают.

    (ответить)

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