Тоуни сделал выбор между "Арсеналом" и "Челси"
Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни сделал свой выбор между "Арсеналом" и "Челси".
Начало этого сезона показало, что и "Арсенал", и "Челси" испытывает потребность в забивном нападающем. И Тоуни называется целью обоих лондонских клубов на зимнее трансферное окно.
Как раз в январе истекает восьмимесячная дисквалификация Тоуни за нарушение запрета на ставки, вдобавок у Айвена останется только 18 месяцев по контракту с "Брентфордом".
"Брентфорд" не горит желанием продавать своего бомбардира посреди сезона, но если до этого все же дойдет, то Тоуни предпочел бы отправиться в "Арсенал".
Как сообщил трансферный гуру Фабрицио Романо Kick, таково личное предпочтение Тоуни, вдобавок боссы "Челси" не слишком уверены насчет 27-летнего англичанина, который не соответствует политике клуба по приглашению игроков не старше 25 лет.
Еще один нюанс касается правил финансового фейр-плей. Потратив свыше 200 миллионов фунтов минувшим летом, "Арсенал" должен будет продать кого-нибудь из имеющихся игроков, чтобы позволить себе оцениваемого в 60 млн. фунтов Тоуни в январе.
02.12.2023 12:00
Просмотров: 1152
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Хорошо что не Челси выбрал.
Пусть в рот вые6анные ггшки забирают.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий