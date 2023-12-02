Хау: "Каждый против "Ньюкасла"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау чувствует, что остальные клубы хотят видеть неудачи "сорок".

"Ньюкасл" превратился в настоящего гранда после покупки клуба с "Сент-Джеймс Парк" Суверенным фондом Саудовской Аравии в 2021 году.



Одновременно "Ньюкасл" нажил себе врагов — только недавно клубы Премьер-Лиги пытались запретить "сорокам" брать игроков в аренду из Саудовской Аравии.



На текущей неделе "Ньюкасл" также столкнулся с несправедливостью в виде пенальти в матче Лиги Чемпионов против ПСЖ, что только укрепило ощущение Хау.



"Мы должны постараться использовать это как мотивацию. Я не знаю, должны ли мы чувствовать несправедливость, но если это поможет определенным игрокам реализовать весь свой потенциал, то я всецело за".



"Это будет другой день, другое соревнование. У меня всегда было это чувство, что каждый за пределами Ньюкасла против нас. Это помогает нам. Это хороший настрой, когда чувствуешь, что мы противостоим всем остальным".



"Это определенно помогало нам до сих пор. Если это идет на пользу игрокам, то замечательно. Я не думаю, что мне пришлось создавать это ощущение. Оно возникло само".



"Случились определенные события, и сейчас мы сражаемся против всех остальных команд Премьер-Лиги, чтобы быть успешными", — цитирует Хау The Telegraph.