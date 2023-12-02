Хаверц: "Жезус — лучший нападающий, с кем я играл"

Кай Хаверц и Габриэль Жезус Атакующий полузащитник Кай Хаверц назвал своего партнера по "Арсеналу" Габриэля Жезуса лучшим нападающим, с которым ему доводилось играть.

В этом сезоне Жезус нередко подвергается критике за невысокую результативность — 26-летний бразилец забил лишь один гол в Премьер-Лиге.

Однако после победы 6:0 над "Лансом" в Лиге Чемпионов Хаверц, поигравший в своем бывшем клубе "Челси" вместе с Оливье Жиру, Ромелу Лукаку и Тэмми Абрахэмом, высочайшим образом оценил умение Жезуса действовать на острие атак.

"Он лучший нападающий, с кем мне доводилось играть. Я убеждаюсь в этом на каждой тренировке".

"Для меня честь играть вместе с ним. Вы можете видеть его мастерство на футбольном поле, он удивителен, он является одним из этих игроков, которые в одиночку могут повернуть ход матча".

"Он забивает много голов. Он не только бомбардир, но также хорошо связывает игру и помогает в розыгрыше мяча".

"Он так хорош для команды и помогает каждому на поле", — цитирует Хаверца Football.London.


Метки Арсенал, Жезус, Хаверц

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2023 10:00

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