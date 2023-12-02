"Ливерпуль" не собирается приглашать Мбаппе

"Ливерпуль" не планирует приглашать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе следующим летом.

На днях в прессе появилась информация, что ожидаемый отъезд Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию может открыть дверь к приглашению Мбаппе в "Ливерпуль".



Сообщалось, что "Ливерпуль" готов направить 200 миллионов фунтов, которые могут быть выручены за Салаха, на контракт Мбаппе, который должен стать свободным агентом в конце этого сезона.



Однако Sky Sport Germany утверждает, что вопрос о переходе Мбаппе в "Ливерпуль" даже не стоит. "Красные" не собираются приглашать 24-летнего игрока сборной Франции.



Наиболее вероятным направлением для Мбаппе остается "Ливерпуль" — в следующем году или еще через год.