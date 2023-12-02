"Ливерпуль" не собирается приглашать Мбаппе
"Ливерпуль" не планирует приглашать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе следующим летом.
На днях в прессе появилась информация, что ожидаемый отъезд Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию может открыть дверь к приглашению Мбаппе в "Ливерпуль".
Сообщалось, что "Ливерпуль" готов направить 200 миллионов фунтов, которые могут быть выручены за Салаха, на контракт Мбаппе, который должен стать свободным агентом в конце этого сезона.
Однако Sky Sport Germany утверждает, что вопрос о переходе Мбаппе в "Ливерпуль" даже не стоит. "Красные" не собираются приглашать 24-летнего игрока сборной Франции.
Наиболее вероятным направлением для Мбаппе остается "Ливерпуль" — в следующем году или еще через год.
02.12.2023 09:00
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А Лузерпуки, так на него надрачивали...беда((
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