Тен Хаг не уберет Онана из стартового состава МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что не собирается убирать голкипера Андре Онана из стартового состава.

После фиаско Онана в матче Лиги Чемпионов против "Галатасарая" посреди недели (3:3) появились слухи, что Тен Хаг может усадить 27-летнего камерунца в запас.



Однако в преддверии субботнего выезда к "Ньюкаслу" Тен Хаг дал понять, что такую возможность не рассматривает. Эрик убежден, что Онана обретет стабильность и поможет "красным дьяволам" завоевать трофеи.



"Игроки всегда нуждаются в том, чтобы им доверяли. После Алиссона он лучший голкипер в лиге по предотвращенным ожидаемым голам. Поэтому он заслуживает играть. Он обладает потенциалом, и нам нужно поработать с ним, чтобы он проявлял себя на постоянной основе. Мы будем работать с ним и будем поддерживать его. Главный тренер, тренерский штаб и игроки — все поддерживают его".



"Думал ли я убрать его в запас? Это не поможет ему. Также нужно понимать, что у нас нет незаменимых. Но мы обладаем сильной верой в том, что он поможет нам завоевать трофеи".



"Я верю в Тома (Хитона) и Алтая (Байындыра), но Андре обладает таким большим опытом в Лиге Чемпионов благодаря "Аяксу" и "Интеру" в прошлом году".



"В прошлом году он стал лучшим голкипером (в Лиге Чемпионов) наравне с Мануэлем Нойером и Тибо Куртуа, так что он отличный голкипер", — цитирует Тен Хага Daily Mail.