Франк поведал, что отказал другим клубам

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк подтвердил, что у за последнее время отклонил несколько предложений от других клубов.

Когда Франк заступил на свой пост в декабре 2016, "Брентфорд" занимал 18-е место в Чемпионшипе. Выйдя в Премьер-Лигу в 2021 году, "пчелы" финишировали здесь на 13-м и девятом местах.



Своими успехами Франк не мог не привлечь внимание более серьезных клубов, однако датский специалист чувствует, что еще не достиг своего потолка в "Брентфорде".



"Да, у меня были предложения. Но я сомневаюсь, что найду где-либо клуб, у которого все лучше, чем у "Брентфорда". Я наслаждаюсь своей повседневной жизнью, и это важно. Я не знаю, что случится в будущем. Я очень амбициозен — я могу попытаться реализовать свои амбиции здесь или где-либо еще".



"Если сложится так, что однажды я уйду, значит я почувствовал, что это правильное решение. Но есть не так много вещей, которые бы я хотел лучше, чем здесь", — сообщил Франк Evening Standard.