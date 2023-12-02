Рэтклифф надеется приступить к работе в "Юнайтед" до Рождества

Сэр Джим Рэтклифф надеется получить контроль над футбольными операциями "Манчестер Юнайтед" до Рождества.

Как известно, Рэтклифф собирается не только приобрести 25% акций "Юнайтед" за 1.3 млрд. фунтов, но также вложиться в инфраструктуру "красных дьяволов" и возглавить спортивный проект клуба.



Эти дополнительные параметры усложняют согласование сделки, однако Daily Mirror ожидает, что Рэтклифф и его верный соратник сэр Дэйв Брейлсфорд рассчитывают приступить к работе уже в этом месяце — возможно, даже в ближайшие дни, но не позднее Рождества.



В данный момент времени Рэтклифф и Брейлсфорд не планируют производить больших изменений, однако в долгосрочной перспективе "Юнайтед" будет переориентирован на приглашение доморощенных игроков.



Смена структуры собственников клуба также может помочь вингеру Джейдону Санчо вернуться в планы главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, с которым они крупно поссорились три месяца назад.