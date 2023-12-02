4-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 2 декабря, пятью поединками стартует 14-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В этом сезоне Премьер-Лиги "Арсенал" пропустил только 10 голов и оформил шесть "клин-шитов", по обоим показателям являясь лучшей командой дивизиона. "Вулверхэмптон" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 23 последних выездных матчах чемпионата. "Канониры" надеются оформить свою пятую подряд победу против "волков".



Полузащитник "Арсенала" Фабиу Виейра перенес операцию на пахе, но на этот матч в любом случае дисквалифицирован. Юрриен Тимбер, Томас Партей и Эмиль Смит-Роу остаются в лазарете.



"Вулверхэмптон" будет лишен дисквалифицированных полузащитников Жоао Гомеса и Марио Лемина, но Крейг Доусон свой "бан" уже отбыл. Райан Аит-Нури вне игры с травмой лодыжки.



БРЕНТФОРД — ЛУТОН 18:00



Восемь из девяти своих последних побед в чемпионате "Брентфорд" одержал в Лондоне. "Лутон" еще не сохранял свои ворота на замке в этом сезоне Премьер-Лиги. "Пчелы" не проиграли ни одной из шести последних встреч с "шляпниками" в чемпионате (5 побед, 1 ничья).



"Брентфорд" по-прежнему не может рассчитывать на на Рико Генри, Аарона Хики, Джоша Дасилву, Кевина Шаде и Айвена Тоуни, к которым добавились Натан Коллинс и Матиас Йенсен. Могут вернуться Мадс Роэрслев и Миккель Дамсгор.



После сотрясения возвращается защитник "Лутона" Исса Каборе. Марвелус Накамба под вопросом. Мадс Андерсен, Рис Берк, Дэн Поттс и Альбер Самби Локонга травмированы.



БЕРНЛИ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 18:00



"Бернли" проиграл все шесть последних матчей в высшем дивизионе, и это худшая серия клуба с 1895 года. Проиграв девять из 10 первых поединков в этом сезоне Премьер-Лиги, затем "Шеффилд Юнайтед" набрал четыре очка в трех последующих. "Бордовые" выиграли четыре из пяти последних домашних встреч с "клинками" в чемпионате.



"Бернли" не имеет свежих кадровых проблем. По-прежнему лечатся Ариянет Мурич и Джек Корк.



Приболевший голкипер "Шеффилд Юнайтед" Уэс Фодерингем должен быть в порядке. Оли Макберни может впервые за месяц выйти в старте.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ЭВЕРТОН 20:30



В этом сезоне Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" не проиграл ни одного из пяти матчей против команд из нижней половины таблицы (1 победа, 4 ничьи). "Эвертон" может впервые с февраля 2021 оформить три выездные победы подряд в Премьер-Лиге. Обе встречи "лесников" и "ирисок" в прошлом сезоне завершились вничью.



Полузащитник "Форест" Ибраима Сангаре под вопросом из-за болезни. Фелипе и Тайво Авоньи по-прежнему травмированы.



"Эвертону" предстоит оценить состояние Доминика Калверт-Левина. Амаду Онана едва ли поправится к субботе. Бету решил свои проблемы с коленом.



НЬЮКАСЛ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ньюкасл" может одержать свою шестую подряд домашнюю победу в Премьер-Лиге. "Манчестер Юнайтед" набрал 15 очков в шести последних матчах чемпионата — больше всех в дивизионе. "Сороки" ни разу не уступили в трех последних встречах с "красными дьяволами" в Премьер-Лиге (1 победа, 2 ничьи), а ранее в этом сезоне также отпраздновали победу 0:3 на "Олд Траффорд" в Кубке Лиги.



Полузащитник "Ньюкасла" Шон Лонгстафф не успевает залечить свою лодыжку к субботе. Льюис Холл, пропустивший матч против "Челси" из-за условий своей аренды, снова доступен. Джо Уиллок в паре недель от возвращения в строй.



Нападающий Маркус Рэшфорд готов вернуться в стартовый состав "Юнайтед", пропустив выезд к "Галатасараю" в Лиге Чемпионов из-за дисквалификации. Мейсон Маунт едва возобновил тренировки. Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа, Каземиро и Кристиан Эриксен все еще отсутствуют.