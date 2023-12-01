Лавиа и Нкунку на пороге дебюта за "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что полузащитник Ромео Лавиа и нападающий Кристофер Нкунку могут дебютировать за клуб в ближайший уикенд.

Лавиа и Нкунку до сих пор не сыграли ни минуты за "Челси" после своих переходов минувшим летом из "Саутгемптона" и "РБ Лейпциг", соответственно.



Сейчас оба уже залечили свои травмы и в пятницу тренировались в общей группе, но чтобы попасть в заявку на воскресный матч Премьер-Лиги против "Брайтона", им нужно пройти фитнес-тест.



"Нам нужно оценить их состояние завтра и затем решить. Они близки, и завтра мы примем решение. Лавиа будет сложнее (попасть в заявку)", — цитирует Почеттино Evening Standard.