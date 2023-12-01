Лавиа и Нкунку на пороге дебюта за "Челси"

Ромео Лавиа Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что полузащитник Ромео Лавиа и нападающий Кристофер Нкунку могут дебютировать за клуб в ближайший уикенд.

Лавиа и Нкунку до сих пор не сыграли ни минуты за "Челси" после своих переходов минувшим летом из "Саутгемптона" и "РБ Лейпциг", соответственно.

Сейчас оба уже залечили свои травмы и в пятницу тренировались в общей группе, но чтобы попасть в заявку на воскресный матч Премьер-Лиги против "Брайтона", им нужно пройти фитнес-тест.

"Нам нужно оценить их состояние завтра и затем решить. Они близки, и завтра мы примем решение. Лавиа будет сложнее (попасть в заявку)", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Лавиа, Нкунку, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2023 23:00

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  1. mansoor 01.12.2023 23:13 # mansoor
    Если Лавиа усадить Кайседо в запас, который убедил не переходит в Ливерпуль. И если Кайседо отодвинеть белого опорника в запас который приглашал в Челси. Вот будет смех смеха)

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