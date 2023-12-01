"Бернли", "Лидс" и "Лестер" передумали судиться с "Эвертоном"

"Бернли", "Лидс" и "Лестер" готовы отказаться от своих планов судиться с "Эвертоном".

После того, как "Эвертон" был наказан снятием 10 очков в Премьер-Лиге за нарушение правил финансового фейр-плей, тройка названных выше клубов решила отсудить у "ирисок" 300 миллионов фунтов.



В такую сумму "Бернли", "Лидс" и "Лестер" оценили свой ущерб от вылета из Премьер-Лиги в прошлом или позапрошлом сезоне.



Однако после интенсивных переговоров в последние дни "Бернли", "Лидс" и "Лестер" отказались от первоначальных намерений и теперь попытаются договориться напрямую с "Эвертоном" о компенсации, что исключило бы какие-либо дополнительные санкции в отношении "ирисок".



"Бернли", "Лидс" и "Лестер" не хотят, чтобы их активность заставила бы "Эвертон" ввести внешнюю администрацию в клубе из-за неспособности выполнять свою финансовые обязательства.