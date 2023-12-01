Гранды Премьер-Лиги готовы побороться за Малена

Ведущие клубы Премьер-Лиги готовы сойтись в битве за вингера дортмундской "Боруссии" Дониэлла Малена в январе.

"Боруссия" блестяще выступает в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, за один тур до завершения группового этапа возглавляя квартет, в котором также оказались ПСЖ, "Ньюкасл" и "Милан".



Своими успехами в этом сезоне сразу несколько звезд "Боруссии" привлекли внимание ведущих клубов Европы, и TEAMtalk может подтвердить, что особый интерес у грандов Премьер-Лиги вызывает Мален.



Мален представляет "Боруссию" после своего перехода из ПСВ за 25 миллионов фунтов в 2021 году. 24-летний голландец способен сыграть на любой позиции в тройке нападения, а также в качестве 10-го номера.



Мален уже знаком с английским футболом, в качестве юниора проведя несколько лет в академии "Арсенала".



"Боруссия" не хочет терять Малена посреди сезона и даже надеется заключить с Дониэллом новый контракт, поэтому клуб из Дортмунда будет готов начать диалог, только начиная с суммы в 60 млн. фунтов.



Помимо грандов Премьер-Лиги, в услугах Малена также заинтересован "Реал".