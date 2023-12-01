Гвардиола: "Тоттенхэм" не изменит свой стиль"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что "Тоттенхэм" не откажется от своего атакующего стиля в воскресном матче Премьер-Лиги на "Этихад".

К противостоянию с действующим чемпионом Премьер-Лиги "Тоттенхэм" подходит с серией из трех поражений подряд. В этих матчах "шпоры" старались играть в свойственной себе атакующей манере, несмотря на огромные кадровые проблемы.



Гвардиола не сомневается, что его визави Анге Постекоглу останется верен себе и в воскресенье. Хосеп обещает болельщикам, что это "будет весело".



"Может ли "Тоттенхэм" изменить свой стиль? Абсолютно нет. Этого не случится. Я был бы удивлен".



"Теперь Премьер-Лигу выиграть еще сложнее, каждый сезон конкуренция становится выше. Теперь больше команд участвует в гонке, и в каждом матче тебе так сложно".



"С момента моего прихода "Тоттенхэм" всегда был сложным соперником при Почеттино. У них великолепная команда".



"Конечно, сейчас они лишены ряда важных игроков, но я видел первые 15-20 минут против "Астон Виллы", и они создали огромное количество моментов. Это действительно хорошо для футбола".



"Я призываю наших фанатов прийти на стадион, потому что это будет весело", — цитирует Гвардиолу The Independent.