Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался расставить приоритеты между Премьер-Лигой и Лигой Европы на остаток сезона.

Благодаря победе 4:0 над ЛАСКом накануне вечером "Ливерпуль" обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. "Красные" попадут сразу в 1/8 финала, минуя 1/16 финала, где вторые команды групп сыграют с прибывшими из Лиги Чемпионов оппонентами.



Клоппу еще не доводилось выигрывать этот трофей, завоевание которого также обеспечило бы "Ливерпулю" возвращение в Лигу Чемпионов, поэтому Юрген не готов назвать Лигу Европы менее важным соревнованием, чем Премьер-Лига.



"Какой это приоритет для нас? А что вы имеете ввиду? В сравнении с другими соревнованиями? К сожалению, в моей карьере это устроено не так, что я могу выбирать. Я должен принять то, что могу получить".



"Когда мы играем в каком-либо соревновании, это самое важное соревнование на планете. Все просто. В воскресенье мы играем в Премьер-Лиге, так что это будет самым важным соревнованием. Но мы хотим продвинуться как можно дальше", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.