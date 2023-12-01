Тен Хаг: "Онана — второй лучший голкипер в Премьер-Лиге"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг поддержал своего голкипера Андре Онана, оказавшегося под шквалом критики.

Онана крупно подвел "Юнайтед" в матче Лиги Чемпионов против "Галатасарая" в минувшую среду (3:3), из-за чего "красные дьяволы" оказались на грани вылета из турнира.



Тен Хаг не отрицает, что игра Онана в Лиге Чемпионов оставляет желать лучшего, однако Эрик более чем доволен, как 27-летний камерунец выступает в Премьер-Лиге.



"Он является сильной личностью. У него есть характер, и он справится. Вы это тоже знаете, потому что видели, как он отреагировал на плохую игру в Мюнхене (против "Баварии" в Лиге Чемпионов). Он выдающимся образом провел матч против "Бернли".



"Если вы проанализируете, то увидите, что он второй лучший голкипер в Премьер-Лиге по статистике. Он второй лучший в Премьер-Лиге по ожидаемому количеству предотвращенных голов. Его дела идут хорошо, но он знает, что совершил ряд ошибок в Премьер-Лиге. В целом он был хорош в свои первые пять месяцев", — цитирует Тен Хага Daily Mail.