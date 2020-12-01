"Эвертон" подал апелляцию на снятие 10 очков

"Эвертон" официально подтвердил, что подал апелляцию на снятие 10 очков в Премьер-Лиге.

Напомним, независимая комиссия наказала "Эвертон" снятием 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей — "ириски" на 19.5 млн. фунтов превысили лимит убытка за трехлетний период.



Соответствующий вердикт был опубликован еще 17 ноября, и с того момента пошли две недели, в течение которых мерсисайдский клуб мог воспользоваться своим правом на апелляцию.



И сегодня "Эвертон" официально подтвердил, что апелляция была направлена. "Ириски" не отрицают свою вину, но не согласны со строгостью наказания.



Теперь Премьер-Лига должна собрать независимую комиссию в новом составе, чтобы рассмотреть протест "Эвертона".