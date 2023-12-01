Онана может быть дисквалифицирован на матчи МЮ

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана может быть дисквалифицирован, если откажется выступить за сборную Камеруна на Кубке Африки.

Накануне появилась информация, что Онана до сих пор не определился насчет своего участия в Кубке Африки, опасаясь лишиться статуса первого номера "Юнайтед", если этой зимой уедет в сборную на несколько недель.



Daily Mirror ожидает, что главный тренер камерунской сборной Ригобер Сонг в любом случае вызовет 27-летнего камерунца на турнир, который пройдет в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля.



И если Онана откажется выступить на Кубке Африки, то по правилам ФИФА может быть дисквалифицирован на весь период положенного пребывания в сборной плюс пять дней.



При таком раскладе Онана может пропустить до шести матчей "Юнайтед".



Избежать дисквалификации Онана сможет, только если достигнет договоренности с Федерацией футбола Камеруна. Так, например, было с защитником "Ливерпуля" Жоэлем Матипом в 2017 году.